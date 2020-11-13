ВСЕ ФОТО Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы

Посольство Азербайджанской Республики в Российской Федерации "Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", - заявили во внешнеполитическом ведомстве

Moscow-Live.ru / Поляков Алексей Комментарий посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы по поводу сбитого вооруженными силами страны российском вертолете Ми-24 является неуместным. С таким заявлением выступил замглавы администрации президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев

Стоп-кадр видео CBC TV Azerbaijan / Youtube.com

Комментарий посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы по поводу сбитого вооруженными силами страны российском вертолете Ми-24 является неуместным. С таким заявлением выступил замглавы администрации президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев, передает агентство Azertag.

"Также неприемлемо то, что посол Азербайджана в России сказал о статусе нагорно-карабахского региона Азербайджана, не вникая в суть вопроса", - добавил Гаджиев. Он призвал азербайджанских дипломатов за рубежом воздерживаться от заявлений, противоречащих официальной позиции Баку.

Гаджиев также выразил надежду, что инцидент не испортит отношений между Москвой и Баку.

В интервью РБК 12 ноября Бюльбюль оглы заявил, что инцидент с Ми-24 является трагической случайностью, но "на войне как на войне - всякое может быть". Он отметил, что вертолет попал на экраны радаров, а азербайджанские военные в условиях военного времени приняли решение его сбить. Посол сообщил, что Баку проводит тщательное расследование произошедшего.

В российском МИДе слова дипломата назвали "большой ошибкой" и напомнили про возможность Москвы нанести сокрушительный ответный удар. "Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", - заявили во внешнеполитическом ведомстве. В Москве также рассчитывают, что Баку больше не будет допускать "двусмысленных заявлений" в связи с трагедией.

В интервью Бюльбюль оглы, комментируя военные действия в Карабахе, заявил, что Азербайджан фактически борется с сепаратизмом на своей территории. По его словам, это же происходит и в Европе. "Вот в Испании, когда Каталония попыталась объявить самостоятельность, посмотрите как жестко обошлись испанские власти и вся Европа: и дубинками били по голове, и армию ввели, и газом травили, и водой поливали, уголовное дело открыли", - пояснил посол.

Политический кризис в Армении он объяснил разрушением той картинки, которую создавала армянская пропаганда. "Армянская армия терпела поражение, Шуша уже три дня была под контролем азербайджанской армии, а армянская пропаганда и ихние подпевалы здесь в России кричали, что Шуша еще в руках Армении. Все победы азербайджанской армии замалчивались. Зачем они обманывали свое население? А вот сейчас население разочаровано, и посмотрите что творится на улицах Еревана", - сказал Бюльбюль оглы.

Он также рекомендовал российским политикам отказаться от угрожающей риторики в адрес Баку, так как все острые вопросы уже урегулированы на уровне президентов РФ и Азербайджана. "Я иногда удивляюсь, как депутаты Госдумы от "Единой России" выступают с такими заявлениями, что диву даешься. Как может депутат от провластной партии говорить такую ерунду? Сегодня там один из депутатов пытался пальчиком грозить Азербайджану, что если один волос упадет с головы (российского) миротворца, то Тбилиси покажется мало, чуть ли не Баку займут", - заявил дипломат.

Отметим, в 2008 году российская армия в ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии взяла под контроль грузинские территории и наступала в направлении Тбилиси. Затем конфликт был урегулирован дипломатическим путем. В Грузии в тот момент президентом был Михаил Саакашвили.

Российский военный вертолет, о котором сказал азербайджанский посол, был сбит ракетой, выпущенной из ПЗРК, вечером 9 ноября. Это произошло за несколько часов до заключения соглашения о прекращении огня, подписанного Азербайджаном, Арменией и Россией. В результате крушения погибли двое членов экипажа, один военнослужащий выжил.

В Баку с самого начала признали ответственность за происшествие. Как сообщили в Минобороны страны, Ми-24 летел вблизи границы в темное время суток, где раньше российские воздушные суда не наблюдались. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе разговора с Владимиром Путиным принес свои извинения за инцидент, пообещал расследовать его, наказать виновных, а также выразил готовность выплатить компенсации семьям погибших.

Месяц назад также сообщалось о падении азербайджанской зенитной ракеты на территории российского Дагестана. Предполагалось, что она была выпущена из комплекса С-300. Тогда обошлось без жертв, а Москва не требовала каких-либо объяснений от Баку. В Кремле инцидент вообще предпочли "не заметить" и не комментировать. "Это надо к военным адресовать вопрос. Послушайте, это вопрос, прежде всего, который касается военного ведомства", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 октября. Его слова приводила газета "Известия".

В то же время Иран, на территории которого также падали снаряды и ракеты, выпущенные азербайджанской армией в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, иначе реагировал на эти инциденты. И 7 октября Азербайджан официально извинился за подобные случаи.

После ракетного удара по российскому вертолету соглашение о прекращении огня в Карабахе было достигнуто в считанные часы, хотя до этого такие попытки трижды терпели неудачу. Детали перемирия еще предстоит согласовать, причем в этих переговорах активное участие принимает даже не Азербайджан, а Турция, которая активно поддерживала Баку с самого начала обострения конфликта в Карабахе. В рамках заключенного соглашения о прекращении огня, утверждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Армения обязалась вывести войска "с оставшихся оккупированных территорий Азербайджана", не входящих в Карабах. Кроме того, оставшаяся под контролем армян часть Нагорного Карабаха также считается территорией Азербайджана.

"Согласно соглашению, Армения до 15 ноября выведет войска из Кельбаджарского района, до 20 ноября из части Агдамского и Газахского районов, а до 1 декабря из Лачинского района. Все эти территории будут возвращены Азербайджану", - сказал Эрдоган. Он заявил, что в Турцию отправляется российская делегация для продолжения переговоров о судьбе Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не скрывает своего торжества. По его словам, соглашение о прекращении огня по сути является капитуляцией. Он назвал боевые действия в Карабахе "Отечественной войной" и сравнил успех азербайджанской армии с победой над Адольфом Гитлером во Второй мировой войне. Алиев также объявил о намерении потребовать у Армении контрибуцию.

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян настаивает на том, что подписанным им документом предусмотрено всего лишь прекращение военных действий. "Вопрос Карабаха как не был решен, так и не решен сейчас. И в этом плане наши действия еще впереди", - сказал армянский лидер.