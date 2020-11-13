В Дании директор аукционного дома Kopenhagen Fur (является крупнейшим поставщиком меха) Йеспер Кристенсен заявил о решении о закрыть компанию в течение двух-трех лет. Причиной стало недавнее истребление в стране норок

Kopenhagen Fur / YouTube Власти Дании распорядились уничтожить все поголовье разводимых в стране норок - а это 15-17 млн особей - после того, как сразу в нескольких хозяйствах у животных была обнаружена особо устойчивая мутация коронавируса

Kopenhagen Fur / YouTube

В Дании директор аукционного дома Kopenhagen Fur (является крупнейшим поставщиком меха) Йеспер Кристенсен заявил о решении о закрыть компанию в течение двух-трех лет. Причиной стало недавнее истребление в стране норок, пишет газета "Коммерсант".

Даже такая сильная компания "не способна пережить последствия решений", которые были приняты в начале ноября правительством Дании, отметил он.

Напомним, что власти Дании распорядились уничтожить все поголовье разводимых в стране норок - а это 15-17 млн особей - после того, как сразу в нескольких хозяйствах у животных была обнаружена особо устойчивая мутация коронавируса, который к тому же может передаваться человеку.

По данным правительства, из 1139 хозяйств, которые занимаются разведением норки, коронавирус выявлен в 207.

Позднее министр по вопросам продовольствия и рыболовства Дании Могенс Йенсен заявил, что принятое в начале ноября решение уничтожить всех разводимых в стране норок, в том числе и здоровых, было неправильным. Объяснил он это отсутствием юридических оснований на уничтожение.

Аукционный дом Kopenhagen Fur был основан в 1930 году, и его владельцами являются члены Ассоциации производителей меха Дании, а это около 1,5 тыс. фермеров из разных уголков страны.

Ежегодно компания проводит пять аукционов меха, на которых в среднем продается почти 30 млн шкурок, в первую очередь мех норки, а также лисы, песца, шиншиллы, каракуль и т. д. Компания занимает 60-процентную долю мирового рынка меха. За один аукционный день объем продаж достигал 260 млн евро. Крупнейшими клиентами дома являются заказчики из Китая и Гонконга.