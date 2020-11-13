Евросоюз считает смерть оппозиционного активиста Романа Бондаренко в Минске "постыдным результатом действий властей Белоруссии". Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитической службы ЕС

hdamke / DepositPhotos Минск, 12 ноября 2020 года

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Евросоюз считает смерть оппозиционного активиста Романа Бондаренко в Минске "постыдным результатом действий властей Белоруссии". Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитической службы ЕС, которое цитирует ТАСС.

"12 ноября 31-летний Роман Бондаренко скончался после многочасовой операции в больнице в результате травм, полученных, согласно сообщениям, в результате насилия со стороны одетых в гражданскую одежду полицейских. Это возмутительный и позорный результат действий властей Белоруссии, которые не только продолжают прямые и жестокие репрессии против своего населения, но также создали атмосферу, где такие беззаконные акты насилия имеют место", - говорится в заявлении. В нем выражаются соболезнования семье Романа Бондаренко и подчеркивается поддержка, которую ЕС выражает всем белорусам, выступающим против итогов президентских выборов 9 августа.

В заявлении также повторяется позиция ЕС с призывом к правительству страны "прекратить насилие в отношении населения и привлечь виновных к ответственности". "ЕС уже ввел санкции против 55 чиновников и лиц, ответственных за насилие, и готов вводить дополнительные меры", - подчеркнули во внешнеполитической службе сообщества.

Представительство ЕС в Белоруссии выступило с заявлением в связи со смертью Романа Бондаренко, призвав белорусские власти к прозрачному расследованию и привлечению виновных к уголовной ответственности.

"Мы ужасно и глубоко опечалены трагической смертью 31-летнего Романа Бондаренко, который накануне умер в больнице от тяжелых травм, вызванных жестокостью милиции, - говорится в заявлении представительства в пятницу в Facebook. - Будем продолжать призывать к прозрачному расследованию и привлечению виновных к уголовной ответственности".

В заявлении подчеркивается, что Бондаренко - "еще одна невосполнимая потеря в мирной борьбе страны за демократическое будущее, а все силовики, выполняющие уголовные приказы, должны нести ответственность за свои незаконные <...> действия по отношению к мирным гражданам".

31-летний Роман Бондаренко, житель одного из домов на улице Червякова в Минске, стал участником потасовки 11 ноября. В тот день, как рассказывают очевидцы, во двор приехали люди в гражданской одежде и масках и стали снимать бело-красно-белые ленты, ставшие символом протеста с требованием отставки президента Александра Лукашенко. Между этими людьми и Бондаренко завязалась словесная перепалка, затем мужчину с силой оттолкнули, и он ударился головой о металлические конструкции детской площадки. Пострадавшего увезли в милицию, а затем он был госпитализирован из Центрального РУВД Минска. По версии МВД, Бондаренко получил травмы "во время драки с неизвестными лицами".

Вечером 12 ноября Роман Бондаренко умер. Следственный комитет заявил, что выясняет обстоятельства его смерти. А в МВД заявили, что он погиб после того, как вступил в конфликт с "неравнодушными гражданами, которые пытаются восстановить порядок и не допускать нарушений правил благоустройства".