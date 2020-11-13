Жители ряда районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которые, в соответствии с трехсторонним заявлением Армении, Азербайджана и России, должны быть переданы азербайджанской стороне, сжигают свои дома.

Соответствующие видеозаписи и фотоматериалы появились в соцсетях. В частности, опубликовано большое количество фотографий и видео, на которых жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов, перед тем как покинуть территории, сжигают свои дома, магазины, другие постройки, передает "Интерфакс".

С азербайджанской стороны интернет-пользователи, комментируя происходящее, отмечают, что в этих районах ранее проживали азербайджанцы, а армяне после их изгнания поселились в чужих жилищах. "Это дома изгнанных азербайджанцев, поэтому они и сжигают их чтоб сделать побольнее", - написала Самира Салимова.

Судя по одному из опубликованных роликов, тактику выжженной земли применяют военные. В кадре на фоне горящего дома стоит мужчина в камуфляжной форме и с автоматом.

В соответствии с трехсторонним соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

Армяне также теряют один из главных (со стратегической и символической точек зрения) городов Карабаха - Шушу, которая была занята азербайджанцами 7-9 ноября. Столица Карабаха - Степанакерт - фактически останется под контролем армян. Он будет связан с Арменией коридором (Лачинский коридор), который будут охранять российские военные миротворческого контингента.

Азербайджан получит такой же охраняемый Россией коридор к Нахичеванской области - своему эксклаву, отделенному от основной территории Азербайджана территорией Армении.

В ночь на 10 ноября после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану, в Армении начались беспорядки и протесты. В Ереване соглашение было воспринято как капитуляция. Такую же оценку заключенному соглашению дал и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В столице Армении продолжаются массовые акции с требованием отставки Пашиняна, которого оппозиция обвинила в предательстве национальных интересов. В пятницу в Ереване намечен новый митинг оппозиции. Сам премьер-министр утверждает, что соглашение предусматривает лишь прекращение огня в условиях грозящей армянской армии военной катастрофы, а статус Карабаха еще предстоит определить в ходе дальнейших переговоров.

Несмотря на "капитуляцию" Армении, власти Азербайджана опасаются, что армяне могут перейти к партизанским действиям. Об этом, в частности, обмолвился в интервью РБК посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы. "Если кто-то будет лелеять мечту, что он закопает автомат, а потом когда-нибудь его опять откопает, пусть он эти мечты отставит в сторону", - сказал дипломат.

????Армянские жители Кельбаджара сжигают свои дома и покидают территории, чтобы азербайджанцы не остались. #Карабах pic.twitter.com/EOKk8X2nQV— Leyla Mammadova ???????? (@LeylaMammadovai) November 12, 2020