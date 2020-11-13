В пятницу в Нагорном Карабахе при посредничестве российской миротворческой миссии и при участии Международного комитета Красного Креста начался процесс обмена телами военнослужащих, погибших в карабахском конфликте между Азербайджаном и Арменией, пишет газета "Ведомости". Об этом в Facebook сообщил глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

"Сегодня по соглашению начался процесс обмена мертвыми телами. Обмен осуществляется с российской миротворческой миссией, Международным комитетом Красного Креста и ГСЧС (комитет по чрезвычайным ситуациям) республики", - написал он.

Соглашение о прекращении огня и введении российских миротворцев в Нагорный Карабах было достигнуто спустя полтора месяца боевых действий, начавшихся 27 сентября. Документ был подписан лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве России. После заключения соглашения боевые действия в регионе прекратились.

Как ранее в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин, за время конфликта погибли более 4 тыс. человек, ранения получили более 8 тыс. В ходе боев разрушена гражданская инфраструктура и культурные объекты.