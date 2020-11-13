Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская компания GL Rapha договорились о совместном производстве более 150 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается на сайте Центра Гамалеи.

Сообщается, что стороны договорились о производстве более 150 млн доз российской вакцины в год на территории Южной Кореи. Запуск производства запланирован на декабрь текущего года, а начало поставок вакцины на экспорт - в январе 2021 года.

"Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах. Существующие договоренности РФПИ с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 млн доз вакцины "Спутник V" в год. В настоящее время РФПИ рассматривает дополнительные заявки от ряда стран и компаний по дальнейшему увеличению производственных мощностей за рубежом", - говорится в выпущенном пресс-релизе.

Ранее в РФПИ заявили, что эффективность вакцины "Спутник V" составила 92% по результатам обследований более 16 тыс. добровольцев. Сейчас клинические испытания вакцины проходят в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и других странах. После завершения III фазы клинических испытаний центр имени Гамалеи предоставит доступ к отчету о клинических испытаниях.

Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V", разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была с помпой зарегистрирована 11 августа, о чем сообщил лично президент РФ Владимир Путин. Препарат стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. В безопасности вакцины сомневаются многие эксперты, которых не удовлетворили и опубликованные результаты российских исследований.

Россия начала производство вакцины в конце августа в виде флаконов по 0,5 мл. Московские власти уже подготовили 10 миллиардов рублей, которые потратят на закупку и массовую вакцинацию населения.

Летом в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявляли, что до конца года в России будет выпущено 30 миллионов доз для внутренних потребностей страны. Но уже в середине октября министр промышленности Денис Мантуров назвал эти обещания "нонсенсом". До конца года в России будут выпускаться сотни тысяч вакцин, но даже не миллион, считают опрошенные The Bell собеседники.

Тем временем в России появляются все новые сообщения о том, что некоторые участники испытаний новой вакцины заразились COVID-19. Среди них есть и медики, работающие в Алтайском крае. В оперштабе региона заявили, что заражение врачей произошло из-за особенностей вакцины: вакцинирование проводится в два этапа, с промежутком в три недели.

Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета, объяснили в оперштабе. Таким образом, у привитых медиков, как утверждают чиновники, просто не успел сформироваться иммунитет. Российские власти при этом продолжают пиарить вакцину, убеждая весь мир в ее исключительной эффективности.