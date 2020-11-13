belchonock / DepositPhotos Суд в Пенсильвании запретил учитывать при подсчете часть "выборных" бюллетеней, присланных по почте

belchonock / DepositPhotos

Суд Пенсильвании постановил, что часть избирательных бюллетеней, присланных по почте, не должна быть учтена при подсчетах голосов в этом штате. Об этом сообщило местное издание Pittsburgh Post-Gazette.

Соответствующий иск был подан избирательным штабом действующего президента США Дональда Трампа. Его представители добивались того, чтобы недействительными были признаны бюллетени, присланные по почте жителями штата, которые голосовали впервые и не успели прислать документы, удостоверяющие их личность, к 9 ноября. Согласно оценкам ведущих СМИ, в Пенсильвании выиграл кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Это дало ему 20 голосов выборщиков, которые были необходимы, чтобы победить Трампа.

Как следует из постановления, секретарь штата Пенсильвания Кэти Буквар, отвечающая за организацию выборов в штате, продлила с 9 до 12 ноября срок, в течение которого жителям штата можно было представить документы, удостоверяющие личность. Суд признал, что Буквар не имела на это права.

Согласно решению суда, бюллетени, о которых идет речь, учтены не будут. Они пока не были посчитаны. Как заявляли власти штата, речь идет о сравнительно небольшом числе голосов, они не смогут принципиальным образом сказаться на предварительных итогах голосования в Пенсильвании.

В штате, согласно оценкам телеканала CNN, обработали уже 99% бюллетеней. Байден получил 49,8% голосов избирателей, а Трамп - 49,0%. В поддержку демократа подали примерно на 54 тыс. бюллетеней больше, чем за республиканца.

Накануне секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер объявил о том, что бюллетени, отданные в штате на выборах президента США, будут пересчитаны вручную. Это решение было принято на фоне давления со стороны республиканцев, заявляющих о фактах нарушений в процессе голосования и неподобающей организации выборов: пересчет планируется завершить до 20 ноября.

Раффенспергер отметил, что его канцелярия расследует все случаи нарушения на выборах, и пока что никаких нарушений, имеющих массовый характер, не выявлено. Он также выразил уверенность в том, что голоса были подсчитаны точно. Между тем несколько советников Дональда Трампа считают, что он может перестать оспаривать результаты выборов, но не признает свое поражение даже после окончательного подсчета всех голосов.