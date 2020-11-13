Более 130 сотрудников Секретной службы США, занятых охраной президента США Дональда Трампа, заразились COVID-19 вследствие его предвыборного турне. Об этом, как сообщает "Интерфакс", пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Официально представитель Секретной службы отказалась прокомментировать ситуацию.

По данным источников, заразившиеся сотрудники, а также те, кто находился с инфицированными в непосредственном контакте, получили распоряжение уйти на карантин. Число таких офицеров составляет более 10% от всей команды безопасности Секретной службы. Многие офицеры перестали выполнять свою работу, что увеличивает нагрузку на оставшиеся силы безопасности.

Источники полагают, что вспышка коронавируса среди сотрудников службы частично связана с предвыборными митингами Трампа, которые проходили перед выборами 3 ноября. Инфекцией также заразились некоторые сотрудники Белого дома и члены предвыборного штаба Трампа. Это связано с тем, что на митингах многие люди пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

Среди тех, кто заразился, - глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, а также внештатные политические советники Кори Левандовски и Дэвид Босси.

COVID-19 также диагностировали у сотрудников Национального комитета Республиканской партии, в том числе, у главы аппарата сотрудников комитета Ричарда Уолтерса. Некоторые из инфицированных являются сотрудниками местных отделений комитета, в частности, в штате Пенсильвания, где, как предполагается, заражение могло произойти в результате крупных собраний персонала.

По данным издания, 2 ноября, когда Трамп посетил 5 городов США, в каждой из 5 групп офицеров, рассредоточенных по городам на пути следования президента,было от 20 до нескольких десятков человек.

В рядах Секретной службы США - около 1300 офицеров, занятых охраной Белого дома и резиденции вице-президента США. Сотрудники также обеспечивают безопасность во время президентских поездок за город и официальных мероприятий.