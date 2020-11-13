35-летнего уроженца Чечни Турко Арсимекова задержали в Италии по подозрению в причастности к теракту 2 ноября в Вене, пишет "Медиазона". Местные СМИ, в ачстности Corriere della Sera, сообщили об этом без указания источника информации, отмечает издание.

Информацию о нем итальянские власти получили от австрийских силовиков, проводивших антитеррористическое расследование. При обыске полиция изъяла 30 поддельных документов, четыре компьютера и 14 мобильных телефонов. Ведомство отмечает, что уроженец Чечни рекламировал свои услуги в инстаграме.

Corriere della Sera пишет, что задержанного Арсимекова "подозревают в том, что входит в состав ячейки чеченских и балканских террористов, действующих в Австрии". Членом этой же ячейки считают 20-летнего Куйтима Фейзулая, убившего четырех человек и ранившего 23 в начале ноября в Вене.

Как выяснили правоохранители, Арсимеков регулярно изготавливал документы для членов австрийской ячейки, а также получал от них по 300-400 евро, что может быть связано с торговлей оружием.