Марина Коктыш / Facebook В Минске изъяли весь тираж нового номера старейшей оппозиционной газеты "Народная воля"

Марина Коктыш / Facebook

Сотрудники силовых структур в Минске изъяли весь тираж старейшей оппозиционной газеты Белоруссии "Народная воля", основанной в 1995 году. Как сообщила в Facebook журналист издания Марина Коктыш, в редакцию издания пришли неизвестные люди без документов и, не представившись, заявили, что намерены изъять весь сегодняшний тираж.

"ОМОН забирает весь тираж. Прямо сейчас. Без бумаг и объяснений. ВООБЩЕ никаких бумаг, никаких оснований, просто приехали и забрали все, что было", - написала журналистка, добавив, что неизвестные задержали водителя, который привез газету и сейчас находится в Ленинском РУВД.

По ее словам, тираж и машину редакции забрали в рамках некоей уголовно-процессуальной проверки. При этом редакции по-прежнему не предоставили никаких документов и не сообщили, в чем подозревают газету.

Ранее стало известно, что палата представителей Национального собрания готовятся рассмотреть во втором чтении поправки в закон "О гражданстве Республики Беларусь". Законопроект предусматривает возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам страны.

Также в новом законопроекте исключаются случаи, когда "прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление". По мнению депутатов, это улучшит демографический и экономический потенциал в стране и обеспечит внутреннюю безопасность и стабильность общественно-политической системы.