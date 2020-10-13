В Нидерландах зарегистрирована первая смерть от повторного заражения коронавирусом

DmyTo / DepositPhotos В последний месяц число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах постоянно растет

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Первая в мире смерть после повторного заражения коронавирусом зарегистрирована в Нидерландах. Об этом сообщило голландское информационное агентство BNO News.

По его данным, речь идет о 89-летней женщине, у которой ранее был диагностирован рак. В июле она была доставлена в больницу и сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат. Пять дней спустя она была выписана после того, как симптомы инфекции исчезли.

Два месяца спустя женщина вновь была доставлена в больницу с высокой температурой и кашлем и вновь сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат, отмечает агентство. На восьмой день ее состояние ухудшилось, а через две недели после этого она умерла. Генетическая последовательность вируса подтверждает версию о повторной инфекции.

Согласно информации BNO News, в настоящее время в мире зарегистрировано 23 случая повторного заражения коронавирусом. Первый подобный случай был зафиксирован в Гонконге 24 августа. Тогда сообщалось, что 33-летний IT-специалист переболел инфекцией в апреле, а после возвращения из Испании в августе тесты показали повторное наличие COVID-19. Исследование показало, что генетические коды штаммов коронавируса в анализах "совершенно разные".

В первый раз у пациента были легкие симптомы коронавирусной инфекции, во второй их не наблюдалось совсем. Первое заражение диагностировали 26 марта, мужчину выписали 14 апреля после двух отрицательных анализов на COVID-19. Повторное заражение инфекцией показал анализ от 15 августа после поездки в Испанию через Великобританию. Во второй раз в организме пациента выявили штамм коронавируса, который циркулировал в Европе в июле и августе.

В последний месяц число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах постоянно растет. В понедельник тест на коронавирус оказался положительным у 6854 человек, что почти на 500 заболевших больше, чем днем ранее. Неделю назад в стране был введен ряд ограничительных мер, которые в дальнейшем будут ужесточены. К настоящему моменту коронавирусом заразились более 187 тыс. жителей страны. Свыше 6,5 тыс. инфицированных умерли.