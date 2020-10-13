Bumble-Dee / DepositPhotos Европейский суд по правам человека присудил компенсацию двум участникам протестного митинга на Болотной площади, прошедшего 6 мая 2012 года

Bumble-Dee / DepositPhotos

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию двум участникам протестного митинга на Болотной площади, прошедшего 6 мая 2012 года. Эта акция закончилась жестким разгоном протестующих, после чего десятки из них стали фигурантами уголовных дел (так называемое "болотное дело").

Как сообщается на сайте ЕСПЧ, компенсацию в размере 16 тыс. евро получит один из организаторов митинга Виктор Захаров, а компенсацию в 16,9 тыс. евро - 75-летняя пенсионерка Турана Варжабетьян, находившаяся на месте проведения акции. Дело Захарова и Варжабетьян против России стало первым в практике ЕСПЧ рассмотрением индивидуальных жалоб на полицейское насилие на Болотной площади.

Оба заявителя в ходе митинга подверглись насилию со стороны силовиков. Захарова полицейские ударили дубинкой по голове, отчего у него пошла кровь и он потерял сознание. Варжабетьян также получила удар резиновой дубинкой. Позже врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, пишет Znak.com.

ЕСПЧ установил, что в случае заявителей были нарушены статьи 3 и 11 Конвенции о правах человека (они устанавливают запрет пыток и право на свободу собраний). Ранее российский Следственный комитет заявлял о правомерном применении насилия стражами порядка, так как протестующие действовали незаконно. Однако заявители не были уличены в каких-либо незаконных действиях, но, несмотря на это, подверглись избиению.

"Ни на каком этапе мирное поведение заявителей во время собрания не подвергалось сомнению. Следовательно, применение силы против них не было строго необходимым из-за их собственного поведения и, таким образом, унижало их достоинство. Не было представлено никаких объяснений причин применения силы в отношении заявителей, которые не были задержаны и не участвовали в каких-либо актах насилия. В свете этого следует вывод о том, что сила, примененная в отношении заявителей, была излишней и чрезмерной", - заключили в ЕСПЧ.

Напомним, в 2018 году ЕСПЧ присудил фигурантам "болотного дела" Андрею Барабанову, Алексею Полиховичу и Степану Зимину, которые были приговорены к лишению свободы за участие в акции протеста 6 мая 2012 года, в общей сумме 35 тысяч евро в качестве компенсации. Страсбургский суд признал, что российские власти нарушили пункты 3 и 4 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на свободу и личную неприкосновенность) и статью 11 Конвенции (свобода собраний и объединений). Кроме того, ЕСПЧ установил, что в отношении Полиховича и Зимина была нарушена статья 3 Конвенции (запрещение пыток).

Барабанову присудили 10 тысяч евро, Полиховичу и Зимину - по 12,5 тысячи евро.

Между тем судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов выступал против удовлетворения жалоб "болотников" в части нарушения свободы собрания. "Я считаю, что насильственное поведение не должно защищаться Конвенцией. В соответствии с общими принципами, где демонстранты не участвуют в актах насилия, важно, чтобы публичные власти проявляли определенную терпимость в отношении мирных собраний. В данном случае заявитель был вовлечен в насильственные действия, такие как бросание камней, флагштоков или кусочков асфальта в сторону сотрудников полиции", - отметил он.