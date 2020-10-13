Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) во вторник уточнило данные о погибших военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне вооруженного конфликта.

Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 532 военнослужащих армии обороны Карабаха. Утром во вторник в Минобороны сообщали о 542 погибших. Теперь же в ведомстве уточнили, что имена десяти военнослужащих ранее были занесены в списки погибших по ошибке, передает "Интерфакс".

Азербайджан не сообщает о потерях среди личного состава своих вооруженных сил.

А по данным Минобороны Армении, с момента эскалации конфликта в Нагорном Карабахе 27 сентября армия Азербайджана потеряла 17 самолетов, 368 единиц бронетехники и 3154 военных. Такие данные 4 октября привел представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его информации, противник также потерял 14 вертолетов, 124 беспилотника и четыре реактивные системы залпового огня "Смерч". Баку эти данные не подтверждает, отмечали "Известия".