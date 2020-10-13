Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что выздоровел от коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс".

Он написал в Facebook, что получил отрицательный результат теста и завтра возвращается к работе.

Накануне бывшего президента выписали из больницы. Его пресс-служба сообщила, что состояние Порошенко улучшилось.

О своем заражении коронавирусом Порошенко сообщил 29 сентября, написав об этом в Facebook. "Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная... Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя", - написал Порошенко.

Сначала он лечился дома, но 3 октября его положили в киевскую больницу с воспалением легких.

Ранее на Украине коронавирусом переболела видный политик Юлия Тимошенко.