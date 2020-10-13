Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков с первых дней кризиса в стране провел неоднократные телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщается на сайте Жээнбекова.

"Российская сторона выражала беспокойство и предлагала свою помощь по урегулированию ситуации с момента возникшей ситуации", - говорится в сообщении. Пресс-служба Кремля об этих разговорах не сообщала. 28 сентября Путин и Жээнбеков встречались в Сочи, где обсуждали сотрудничество двух стран в разных сферах.

Кроме того, накануне президент Киргизии провел встречу с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком, который приехал "по поручению президента Владимира Путина". Киргизская сторона содержание встречи не разгласила, сообщив лишь, что она прошла "накануне" и в ней также участвовал новый премьер Киргизии Садыр Жапаров. В пресс-службе Жээнбекова добавили, что Киргизия и Россия являются партнерами по многим международным организациям, в частности ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС.

10 октября парламент Киргизии на внеочередном заседании утвердил Садыра Жапарова на пост премьер-министра страны, также поддержав предложенные им состав правительства и программу. После этого Жапаров сообщил, что Жээнбеков может подать в отставку в ближайшие дни.

В случае отставки президента Жапаров будет исполнять его обязанности, так как у парламента Киргизии нет спикера. Пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева заявила, что Жээнбеков уйти в отставку "как только государство вернется на законный путь".