Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к властям Белоруссии с так называемым "Народным ультиматумом", потребовав в течение 13 дней освободить политзаключенных и остановить насилие на улицах. Она призвала Александра Лукашенко объявить об уходе, пригрозив "национальной забастовкой" по всей стране.

"Два месяца назад мы проснулись, как в обычный выходной день, и поехали голосовать. И мы все проголосовали за перемены. Два месяца назад был наш последний обычный выходной. Мы вышли на улицы, чтобы вернуть свои голоса, и получили за это пули, дубинки, тюремные камеры и циничную ложь режима", - написала Тихановская в своем Telegram-канале, назвав происходящее государственным террором.

"Каждый, кто еще не принял решение перейти на сторону народа - соучастник террора. Заявите публично о том, что больше не поддерживаете режим. Обратитесь к нам через фонды, письма или даже знакомых. Если вы не сделаете этого - значит это вашими руками сейчас избивают наших бабушек и дедушек. Это из-за вас им вчера угрожали оружием - возможно, впервые с их страшного военного детства. Мы много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам. Но разговор за решеткой - это не диалог", - говорится в сообщении. Отметим, что за несколько дней до этого Тихановской впервые за долгое время разрешили поговорить с ее арестованным мужем, оппозиционным блогером Сергеем Тихановским. В ходе беседы оппозиционер призвал супругу быть жестче и продолжать переговоры с зарубежными лидерами.

Теперь, по словам Тихановской, у режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить о своем уходе, насилие на улицах должно полностью остановиться, а все политзаключенные - освобождены. "Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", - пишет Тихановская.

Накануне главы МИД 27 стран ЕС согласовали общую позицию о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, поводом для чего послужила его тайная инаугурация. В ЕС продолжают настаивать на том, что выборы в Белоруссии не были свободными и справедливыми: теперь Брюссель сократит сотрудничество с Белоруссией и предоставит дополнительную помощь протестному движению. Персональные санкции против Лукашенко введут, если ситуация в стране не улучшится.

Формальное утверждение дополнений в черный список и их вступление в силу произойдет позднее. Ожидается, что позиция будет озвучена на саммите ЕС 15-16 октября. Затем внешнеполитическая служба подготовит новую редакцию черного списка, которая вступит в силу после ее формального утверждения в Совете ЕС и публикации в Официальном журнале ЕС.