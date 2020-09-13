В центре Минска собрались более 150 тысяч протестующих. Таковы данные очевидцев, МВД сообщает не более чем о трех тысячах участников протестов, передает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.

Участники марша сформировали сразу несколько многотысячных колонн. Одна из них движется по проспекту Независимости в сторону резиденции президента Александра Лукашенко. Еще одна колонна со стороны стелы уже выходит с моста на Кальварийскую улицу. Также в нее вливаются демонстранты, которые идут от ТЦ "Корона".

Протестующие также направляются в сторону элитного коттеджного поселка "Дрозды", где проживает руководство страны. Еще одна группа заполнила весь проспект Машерова до пересечения с улицей Тимирязева.

Волонтеры в разных местах раздают демонстрантам воду и еду. Среди протестующих много людей с детьми, в том числе в колясках.

Наиболее многочисленная группа движется со стороны Немиги в направлении дворца спорта. В ней, как отмечают очевидцы, насчитывается порядка двух тысяч человек. Люди стараются не рассредоточиваться по улице, а держаться вместе, дожидаясь отстающих.

Люди заняли тротуары и проезжую часть. Движение транспорта по проспекту перекрыто.

Полицию усилили военные. Они вооружены автоматами Калашникова, одеты в каски и бронежилеты. В руках у некоторых из них красно-зеленые флаги (государственный флаг, используют сторонники Александра Лукашенко).

Возле городской резиденции Лукашенко припаркован БТР. На крыше дворца дежурят несколько человек в черном камуфляже. Площадь государственного флага возле дворца оцеплена. Рядом с резиденцией со стороны выставочного центра разворачивают колючую проволоку.

В Минске начались массовые задержания участников предстоящей акции оппозиции, которые протестуют против результатов выборов президента Белоруссии.

Сотрудники силовых структур попытались задержать протестующих в районе Грушевки, однако те сомкнулись в колонну и взялись за руки. Сотрудники правоохранительных органов расселись по микроавтобусам и уехали.

Как пишет tut.by, колонну из нескольких сотен человек остановили силовики у моста в начале проспекта Дзержинского, где стояло несколько автозаков, микроавтобусов. Часть участников акции задержали, кому-то удалось убежать.

Силовики были в балаклавах и лемах, защитной экипировке. Задержанных увели в микроавтобусы без номеров. По словам очевидцев, задержали более 20 человек.

Представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в воскресенье сообщила агентству "Интерфакс", что на проспекте Дзержинского задержаны не менее 10 человек. Его пришлось перекрывать из-за того, что "протестующие неуправляемой толпой выбегали на проезжую часть".Всего порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье, сообщает МВД Белоруссии.

"Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - говорится в сообщении.

По оценке МВД Белоруссии, общее число протестующих в республике не превышает трех тысяч человек. Порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье, сообщает МВД Белоруссии.

"Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - говорится в сообщении.

По оценке МВД Белоруссии, общее число протестующих в республике не превышает трех тысяч человек. Порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье, сообщает МВД Белоруссии.

"Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - говорится в сообщении.

По оценке МВД Белоруссии, общее число протестующих в республике не превышает трех тысяч человек. Порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье, сообщает МВД Белоруссии.

"Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - говорится в сообщении.

По оценке МВД Белоруссии, общее число протестующих в республике не превышает трех тысяч человек. Порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье, сообщает МВД Белоруссии.

"Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - говорится в сообщении.

По оценке МВД Белоруссии, общее число протестующих в республике не превышает трех тысяч человек. Позднее наблюдатели сообщили, что задержаны в общей сложности до 50 человек.

В Минске в воскресенье семь станций метро закрыты на вход и выход: это "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и "Фрунзенская".

Между тем один из трех белорусских операторов связи А1 сообщил, что мобильный интернет в Минске будет работать с ограничениями по требованию государственных органов.

После выборов президента в Белоруссии начались массовые протестные акции. Согласно утвержденным итогам ЦИК, за Лукаенко, который возглавляет страну с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%. Оппозиция заявила о фальсификациях, отметив, что итоги голосования диаметрально противоположные. После этого по всей республике начались забастовки и протестные шествия.