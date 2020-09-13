В субботу в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) демонтирован памятник армии конфедератов времен Гражданской войны в США (1861-1865 годов , передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC. Бронзовая скульптура солдата Конфедеративных штатов Америки (КША) была установлена в городе в 1909 году.

Демонтаж памятника сопровождался бурной поддержкой со стороны зрителей, которых собралось не менее 100 человек.

Решение об устранении скульптуры было принято городским советом еще летом этого года.

Волна сносов памятников политическим деятелям прошлого, так или иначе связанным с рабством и колониализмом, началась в США на фоне массовых протестов и беспорядков в связи со смертью Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

12 августа 2017 года в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения праворадикалов и их противников после того, как власти города приняли решение демонтировать статую генерала Роберта Ли, одного из ключевых деятелей Конфедерации.