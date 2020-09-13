Министры иностранных дел стран ЕС, как ожидается, согласуют введение санкций по Белоруссии на встрече 21 сентября, сообщил в воскресенье в интервью британской газете The Financial Times верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он добавил, что включение в санкционный список президента страны Александра Лукашенко - это вопрос, "который будет обсуждаться". Само интервью газета приводит преимущественно в изложении, передает ТАСС.Напомним, в ЕС заявили о планах скорейшего ввода санкций против Белоруссии 28 августа, однако уточнили, что окончательный санкционный список еще не утвержден.

В связи с акциями протеста в Белоруссии ЕС рассматривает список из 15-20 белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию сообщества и доступ к европейской банковской системе.

7 сентября агентство Reuters сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Евросоюз подготовил черный список представителей руководства Белоруссии, в который войдет 31 человек, включая главу МВД. По данным агентства, президент страны Александр Лукашенко в первую версию списка включен не будет.

Позже заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что в санкционный список могут войти 40-50 имен.

Евросоюз призывает Минск немедленно освободить всех незаконно задержанных, в том числе политических заключенных, а также гарантировать, чтобы подобные незаконные действия не повторялись.

Особое недовольство Брюсселя вызывает эскалация насилия и изгнание из страны членов Координационного совета оппозиции, говорится в заявлении, обнародованном Советом Европейского Союза в пятницу, 11 сентября.

Евросоюз впервые ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году. Санкции были приостановлены в сентябре 2008 года, а затем вновь введены и расширены в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения президентских выборов (декабрь 2010 года) и нарушений в сфере прав человека. В 2016 году ЕС принял решение приостановить действие санкций в отношении ряда физических лиц и четырех компаний, однако оставил эмбарго на поставки оружия и полицейской техники.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как граждане из разных городов страны отказались признавать итоги выборов. Вышедшие на улицы столкнулись с противодействием силовиков.

Александр Лукашенко заявил, что Координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию "черной сотней", напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.