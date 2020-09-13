Силы коалиции во главе с Саудовской Аравией уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата сторонников действующего на территории Йемена мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы)

Фото: Hero99 / youtube.com Сообщается, что ВС коалиции также атаковали другие объекты хуситов в районе столицы

Фото: Saudi88hawk / commons.wikimedia.org

Силы коалиции во главе с Саудовской Аравией уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата сторонников действующего на территории Йемена мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya, передает ТАСС.

По данным канала, беспилотники были уничтожены на авиабазе к северу от столицы Йемена Саны.

Сообщается, что ВС коалиции также атаковали другие объекты хуситов в районе столицы.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции под саудовским предводительством. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ.

Позже к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. "Буря решимости" затем сменилась другой операцией - "Возрождение надежды".