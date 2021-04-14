Уильям Бернс

CIA

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс считает, что сосредоточение российских сил на границе с Украиной может обернуться ограниченным вторжением. Бернс выступил в среду на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, передает ТАСС.

По словам главы ЦРУ, он, будучи послом в России (с 2005 по 2008 год), усвоил, что нельзя недооценивать российское руководство.

"Военное строительство России в Крыму, вдоль границы Донбасса вызывает серьезную обеспокоенность. Думаю, что это может быть ряд методов, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США, - сказал Бернс. - Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного военного вторжения. К этому должны серьезно относиться не только США, но и наши союзники".

Глава ЦРУ рассказал, что вместе с директором Нацразведки США Эврил Хейнс в последнее время участвовал во многих беседах с американскими союзниками, в ходе которых проходил обмен информацией. "Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом [России Владимиром] Путиным очень ясно заявил о нашей серьезной обеспокоенности [концентрацией российских сил]", - отметил он.

Американский лидер позвонил во вторник президенту России. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин изложил Байдену подходы к политическому урегулированию на Украине, базирующиеся на Минских соглашениях. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска якобы никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались обстрелы, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Российский лидер продемонстрировал обеспокоенность дестабилизацией ситуации в Донбассе. В этом он обвинил Киев.