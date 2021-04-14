МИД Латвии выразил протест временному поверенному в делах посольства России в республике Вадиму Васильеву после сообщений о том, что одного из сотрудников дипмиссии уличили в нарушении антикоронавирусных ограничений

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МИД Латвии выразил протест временному поверенному в делах посольства России в республике Вадиму Васильеву после сообщений о том, что одного из сотрудников дипмиссии уличили в нарушении антикоронавирусных ограничений, сообщается на сайте министерства.

13 апреля на портале Delfi вышла статья о вечеринке, проходившей во дворе одного из частных домов Риги в конце марта. В ней участвовали около десяти человек, которые не входили в одно домохозяйство. Такие собрания в Латвии запрещены в связи с пандемией коронавируса. После встречи участники разъехались на автомобилях с дипломатическими номерами.

По данным портала, вечеринку мог устроить военный атташе посольства России в Латвии Руслан Ушаков. В дом дважды приезжала полиция - ее вызвали соседи, недовольные "громкой музыкой". Полицейские переговорили с Ушаковым и, не став никого задерживать, уехали. После этого человек, похожий на Ушакова, показал соседям два средних пальца.

Ведомство назвало действия сотрудника дипмиссии неприемлемыми. Временный поверенный посольства России выразил понимание этой позиции и указал, что этот случай не останется без внимания.

Как сообщила Delfi представитель муниципальной полиции Риги Ласма Грейдане, по названному адресу было получено сразу два вызова за незаконное собрание и возможное нарушение ограничений по коронавирусу. На первый вызов в итоге приехала Госполиция, а на второй, примерно через час - уже полиция самоуправления. Как пояснила Грейдане, "в рамках своих полномочий, осмотрев двор частного дома, нарушений выявлено не было".

В госполиции также подтвердили, что получили в тот день информацию о возможном противозаконном собрании. "Полиция отреагировала и на указанный адрес выехал патрульный экипаж. Однако информация не подтвердилась - по прибытии полицейских во дворе находились лишь члены одного домохозяйства", - указала представитель госполиции Анце Розите. При этом свидетели указывают, что полиция не входила в дом, где укрылись остальные участники вечеринки.

В марте полиция Норвегии заявила о начале расследования в отношении премьер-министра страны Эрны Сульберг. Ее подозревают в нарушении карантинных ограничений, предусматривающих, в частности, запрет собираться вместе более 10 человек. Сульберг пригласила свою семью на горнолыжный курорт, чтобы отпраздновать 60-летие. 25 февраля в ресторане собрались 13 членов семьи премьер-министра, но она сама прийти не смогла из-за визита в больницу. На следующий день состоялась вторая вечеринка в арендованной квартире - на ней собрались 14 человек, включая саму Сульберг. Вскоре после того, как стало известно о расследовании, Сульберг опубликовала в Facebook пост с извинениями, заявила, что готова заплатить штраф, и признала, что ее поступок подрывает доверие к тем, кто отвечает за принятие решений об ограничениях.

А в декабре прошлого года депутат Европарламента от венгерской правящей партии Йожеф Сайер подал в отставку после задержания в Брюсселе на домашней "секс-вечеринке", откуда он пытался сбежать по водосточной трубе. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили в квартире 25 человек, большинство из них были мужчинами. По сообщениям местных СМИ, многие участники вечеринки были полураздетыми или голыми.

В прокуратуре Брюсселя заявили, что депутат Европарламента пытался сбежать с вечеринки по водосточному желобу, но его заметил прохожий. В его рюкзаке нашли наркотики, документов при нем не было. Позже Сайер признался, что посещал вечеринку в Брюсселе, и извинился за нарушение антикоронавирусных мер. Он не рассказал подробностей о мероприятии и заявил, что найденную при нем таблетку экстази ему подбросили.