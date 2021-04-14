Высокий суд Англии отказал бывшим акционерам ЮКОСа в возобновлении исполнения решения международного арбитража от 2014 года. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на расширенной коллегии ведомства.

"Только что, буквально полчаса [назад] мы получили информацию о том, что Высокий суд Англии огласил решение, в котором отказал бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС в возобновлении в Великобритании производства по исполнению решения международного арбитража, принятого в 2014 году", - сказал Чуйченко. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что Высокий суд Англии тщательно оценил аргументы сторон и поддержал позицию Минюста России о том, что приведение в исполнение решения Арбитражного суда невозможно до вынесения Верховным судом Нидерландов решения по российской кассационной жалобе. "Высокий суд Англии признал, жалоба имеет высокие шансы на успех и является частью добросовестных и легитимных действий России по защите своих интересов", - подчеркнул министр.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более 50 млрд долларов связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более 50 млрд долларов. В мае 2020 года стало известно, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.