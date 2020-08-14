МВД Белоруссии сообщило об освобождении 2000 задержанных на митингах. "Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас", - сказано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы ведомства, пишет РБК.Ранее родственники задержанных жаловались, что четвертые сутки не могут получить информацию о местонахождении своих родных и знакомых. В ответ МВД Белоруссии анонсировало появление горячей линии для поиска задержанных участников акций протеста.

"За прошедшие сутки в больницы не поступали граждане, пострадавшие на массовых мероприятиях. Основной части граждан, получивших травмы на акциях, была оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении Минздрава, распространенном в пятницу.

Там также проинформировали, что совместно с медицинской службой МВД налажено взаимодействие по выявлению и переводу из мест временного содержания в больницы пострадавших граждан.

За прошедшие сутки из ЦИП "Окрестина" переведено четыре человека, остальные 50 "осмотрены врачами МВД". "Все они находятся в удовлетворительном состоянии", - уточнили в ведомстве.

Из ЦИП "Жодино" в лечебные учреждения Минской области переведено 13 граждан, госпитализированы шесть, остальным оказана амбулаторная помощь.