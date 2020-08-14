ВСЕ ФОТО CNN рассказала об отказе США сотрудничать с Россией в создании вакцины от коронавируса

АГН Москва Пресс-служба АФК «Система» 11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России

Пресс-служба Президента России В ВОЗ отметили, что ждут возможности проанализировать информацию об испытаниях вакцины и перепроверить ее, чтобы убедиться в безопасности и эффективности вакцины

Pixabay.com

Американский телеканал CNN выступил с утверждением, что российские официальные лица предлагали властям США сотрудничество в разработке вакцины от нового коронавируса, однако получили отказ. Соответствующий материал опубликован на сайте канала.

Как заявили собеседники телеканала, было предложено "беспрецедентное сотрудничество" проекту администрации США "Операция "Сверхзвуковая скорость", направленному на ускорение разработки вакцины от COVID-19. По их словам, Россия открыта для обмена информацией о вакцине, что позволит американским фармацевтическим компаниям производить российскую вакцину в США. Однако США в настоящее время "закрыты" для российских медицинских достижений.

"С американской стороны существует общее чувство недоверия к России, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение не принимаются в США из-за этого недоверия", - сказал телеканалу некий высокопоставленный российский чиновник, призвав США серьезно рассмотреть вопрос о принятии российской вакцины.

"Если наша вакцина окажется одной из самых эффективных, то возникнут вопросы, почему США не исследовали этот вариант глубже, почему политика встала на пути доступа к вакцине", - сказал собеседник CNN. По его словам, российской вакциной уже якобы заинтересовались некоторые фармацевтические компании США, хотя названия фирм не разглашаются.

Тем временем американские чиновники сообщили телеканалу, что российская вакцина считается в США настолько недоработанной, что даже не вызвала серьезного интереса, к тому же она еще не прошла финальных клинических испытаний. "Нет ни малейшего шанса, что США испробуют эту (российскую вакцину) на обезьянах, не говоря уже о людях", - сказал один из государственных чиновников здравоохранения США. По его данным, Китай гораздо серьезнее и ответственнее проводит собственные испытания и "гораздо ближе к победе в гонке вакцин". Другой источник отметил, что в распоряжении США нет закупленных образцов российской вакцины.

В Российском фонде национального благосостояния ранее заявили, что интерес к вакцине проявили не менее 20 стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. Президент Филиппин Родриго Дутерте говорит, что он настолько доверяет вакцине, что примет ее, когда она прибудет в его страну, а министр иностранных дел Мексики заявил, что Мексика "ведет переговоры" с Россией о вакцине.

Между тем помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил "Интерфаксу", что Минздрав не направлял Вашингтону официальных предложений по сотрудничеству в области разработки вакцины от коронавируса. Сами же врачи заявили, что пока не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. По данным опроса, которые приводит РБК, 66% опрошенных заявили, что не имеют достаточных данных о ее эффективности, а 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время. В итоге на вакцинацию согласны лишь 24,5%, 20% опрошенных заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым. О неготовности к вакцинации заявили 52% опрошенных.

11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России. "Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", - добавил российский лидер, уточнив, что прививку от коронавируса сделала одна из его дочерей. Сообщалось, что в гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года, а уже в сентябре ею будут привиты врачи и учителя.

В ВОЗ отметили, что ждут возможности проанализировать информацию об испытаниях вакцины и перепроверить ее, чтобы убедиться в безопасности и эффективности вакцины. Представители других стран заявили, что их смущает отсутствие в печати сведений об испытании вакцины на предыдущих этапах."Иметь вакцину и доказать, что вакцина безопасна и эффективна - это две разные вещи", - сказал главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.

До этого фармкомпании и исследовательские организации призвали Минздрав РФ не торопиться с государственной регистрацией вакцины, заявив, что она пока не завершила тестирование с участием даже сотен человек, не говоря уже о принятых в фазе III нескольких тысячах участников исследования. Такая ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в гонке вакцин, но подвергнет ненужной опасности конечных потребителей.

В Росздравнадзоре и Минздраве отметили, что исследования вакцины, разработанной центром имени Гамалеи, проходят с соблюдением всех международных стандартов, а проведение третьей фазы исследований уже после регистрации вакцины вполне допустимо. Кроме того, представители центра уже были привиты этой вакциной и не испытывают никаких проблем со здоровьем.