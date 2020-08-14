The Circus / wikipedia.org Экс-юрист Трампа Майкл Коэн пообещал рассказать о "русском следе" во время выборов президента в готовящейся книге

The Circus / wikipedia.org

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги, где пообещал раскрыть сговор Трампа с Россией на выборах главы государства 2016 года. Никаких подробностей он пока не привел.

"Трамп вступил в сговор с Россией, но не при помощи таких изощренных методов, какими представляли себе его очернители. Также я знал, что расследование Мюллера не было охотой на ведьм. Трамп сжульничал на этих выборах, при попустительстве со стороны России", - говорится в предисловии, которое цитирует Axios.

"Половине американцев казалось, что Трамп был мошенником, контролируемым Россией, который лгал и мошенничал по пути в Белый дом; другой половине американцев казалось, что весь российский скандал был охотой на ведьм. Обе стороны были неправы", - написал Коэн, заявив, что ради победы Трамп всегда был готов на все, что угодно.

Книга "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа" должна выйти 8 сентября. Майкл Коэн в течение долгого времени был лично предан Дональду Трампу и выполнял его самые щекотливые поручения. Однако их отношения расстроились после того, как в апреле 2018 года сотрудники ФБР провели обыски в офисе Коэна в Нью-Йорке, а также в его гостиничном номере. В итоге были обнаружены улики, позволившие привлечь юриста к уголовной ответственности.

Попав под следствие, Коэн начал сотрудничать с прокуратурой и давать показания на Трампа. В декабре 2018 года Майкл Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США.

Осужденный выразил раскаяние за то, что долгие годы помогал нынешнему президенту США Дональду Трампу обделывать его "грязные дела". На слушаниях перед вынесением приговора Коэн признал вину в лжесвидетельстве и других преступлениях. Причем попытку обмануть парламентариев он объяснил личной преданностью президенту США. "Моя слабость была в том, что я был слепо предан Дональду Трампу", - сказал обвиняемый.

Коэн, начавший работать на Трампа в начале 2000-х годов, заявил, что все это время он находился под влиянием своего заказчика. "Я находился в личной и моральной несвободе с того рокового дня, когда я принял предложение о работе на известного магната недвижимости, чьей деловой хваткой я так сильно восхищался", - сказал юрист.

В итоге Коэн был осужден на три года заключения за финансовые нарушения, его отпустили под домашний арест, однако в июле этого года перевели в тюрьму. Адвокаты Коэна и правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU) подали в суд на американскую администрацию, заявив, что причиной изменения меры пресечения стали планы Коэна опубликовать книгу c критикой в отношении Трампа.

"Например, в тексте книги наглядно описываются определенные антисемитские высказывания, обращенные против выдающихся евреев, а также откровенно расистские замечания в адрес таких темнокожих лидеров, как президент Барак Обама и Нельсон Мандела, - подчеркивается в документе. - Книга будет основываться на множестве ранее неизвестных эпизодов, подкрепленных задокументированными свидетельствами".