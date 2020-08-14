ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов, назвав Александра Лукашенко победителем Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко победил на выборах главы государства, которые состоялись 9 августа. Соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК страны
 
 
 
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов, назвав Александра Лукашенко победителем
ЦИК Республики Беларусь
 
 
 
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко победил на выборах главы государства, которые состоялись 9 августа. Соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК страны
Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко победил на выборах главы государства, которые состоялись 9 августа. Соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК страны.

По данным комиссии, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а за Светлану Тихановскую, которую называли его основным конкурентом, проголосовали 10,12% избирателей.Голоса за других кандидатов распределились следующим образом: Андрей Дмитриев - 1,21%, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,14%, против всех - 4,59%.

Как напоминает портал News.Tut.By, Дмитриев, Черечень, Канопацкая и Тихановская подали в ЦИК жалобы о непризнании итогов выборов. Жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской были отклонены, тогда как жалоба от Сергея Черечня в ЦИК не поступила. Сам кандидат в ЦИК ее не носил, объяснив это тем, что "случаи, когда кандидат в президенты едет в ЦИК и не выходит оттуда, нам уже известны", намекая на обстоятельства задержания другого кандидата в президенты Виктора Бабарико. Поэтому подавать жалобу поехали доверенные лица Черечня. Их не пустили в ЦИК и предложили отправить жалобу по почте.

Первой результаты выборов оспорила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, подавшая жалобу в ЦИК 10 августа. Она потребовала, чтобы ЦИК признал итоги выборов недействительными, а подсчет голосов был проведен повторно либо же на отдельных участках проведено новое голосование. Оппозиция организовала альтернативный подсчет голосов согласно которому более 80% голосов были отданы за Тихановскую. В телеграм-каналах и Twitter публиковались фото протоколов с избирательных участков в разных городах, которые свидетельствуют о преимуществе на этих участках Тихановской. О фальсификации протоколов в пользу Лукашенко сообщил, в частности, глава избиркома в Витебске.