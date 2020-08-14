ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов, назвав Александра Лукашенко победителем

ЦИК Республики Беларусь Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко победил на выборах главы государства, которые состоялись 9 августа. Соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК страны

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко победил на выборах главы государства, которые состоялись 9 августа. Соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК страны.

По данным комиссии, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а за Светлану Тихановскую, которую называли его основным конкурентом, проголосовали 10,12% избирателей.Голоса за других кандидатов распределились следующим образом: Андрей Дмитриев - 1,21%, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,14%, против всех - 4,59%.

Как напоминает портал News.Tut.By, Дмитриев, Черечень, Канопацкая и Тихановская подали в ЦИК жалобы о непризнании итогов выборов. Жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской были отклонены, тогда как жалоба от Сергея Черечня в ЦИК не поступила. Сам кандидат в ЦИК ее не носил, объяснив это тем, что "случаи, когда кандидат в президенты едет в ЦИК и не выходит оттуда, нам уже известны", намекая на обстоятельства задержания другого кандидата в президенты Виктора Бабарико. Поэтому подавать жалобу поехали доверенные лица Черечня. Их не пустили в ЦИК и предложили отправить жалобу по почте.

Первой результаты выборов оспорила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, подавшая жалобу в ЦИК 10 августа. Она потребовала, чтобы ЦИК признал итоги выборов недействительными, а подсчет голосов был проведен повторно либо же на отдельных участках проведено новое голосование. Оппозиция организовала альтернативный подсчет голосов согласно которому более 80% голосов были отданы за Тихановскую. В телеграм-каналах и Twitter публиковались фото протоколов с избирательных участков в разных городах, которые свидетельствуют о преимуществе на этих участках Тихановской. О фальсификации протоколов в пользу Лукашенко сообщил, в частности, глава избиркома в Витебске.