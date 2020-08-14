Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в пиятницу срочное заседание Совбеза в Минске. В ходе заседания он призвал граждан страны "не высовываться на улицы" из-за продолжающихся протестов, сообщает РИА "Новости".

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России", Навального и так далее, и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - сказал Лукашенко.

"А как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут?" - добавил президент.

Вместе с тем он не считает, что в Белоруссии "катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать".

Лукашенко при этом отметил, что у силовиков "должен быть определенный тормоз" - "Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать".Президентские выборы в стране прошли 9 августа.

Согласно утвержденным итогам выборов, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. По официальной информации, один человек погиб, сотни пострадали. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга мирные протесты начались на белорусских предприятиях.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали резкую критику со стороны официальных лиц в ЕС и США, которые не исключают введения санкций в отношении республики.