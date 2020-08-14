В Минске тысячи рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) прошли маршем в центр города и дошли до здания правительства на площади Независимости. Перед колонной протестующих движется автомобиль ГАИ. Силовиков рядом с колонной не замечено. Охраняющие здание сотрудники ОМОН опустили щиты в знак солидарности с протестующими, передает ТАСС.

Позднее к зданию правительства прибыли еще 20 омоновцев. Они оттеснили люди на расстояние около 100 метров от здания и просят людей разойтись. Демонстранты отвечают: "мы везде", - передает Tut.by.

По ходу движения в сторону Дома правительства к сотрудникам МТЗ присоединились другие демонстранты, а также участники акции "цепи солидарности", которые с утра стояли вдоль проспекта. Манифестанты скандировали "Уходи!" Автомобили сигналили в знак поддержки, люди из окон кричали: "Молодцы!"

Ранее на МТЗ, где с утра проходил митинг, для встречи с рабочими прибыл премьер-министр Роман Головченко, однако часть работников потребовала, чтобы тот вышел пообщаться с ними на площадь перед проходной в присутствии прессы.

Они требовали отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Кроме того, рабочие потребовали "убрать из города военных и освободить всех политзаключенных со снятием всех обвинений".

После того, как премьер отказался общаться с рабочими перед проходной, те колонной направились с его территории в центр Минска.

По другим сообщениям, Головченко хотел пообщаться с сотрудниками завода без журналистов. Судя по фотографии Telegram-канала "Беларусь головного мозга", беседа премьера с рабочими МТЗ в отсутствие журналистов состоялась, однако по фото неясно, сколько человек беседовали с главой правительства.

Тем временам большая колонна военных выдвинулась в центр Минска из района базирования в Уручье на окраине города. Как сообщает ТАСС, военные следуют в автобусах, в колонне также автозаки. Сейчас они находится на проспекте Независимости.

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