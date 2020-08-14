Aimak Akipress / YouTube По данным министерства, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в селе Беш-Мойнок находится под контролем. Восемь человек, ранее госпитализированные в Ошскую межобластную больницу, получают необходимое лечение, находятся под наблюдением врачей

Aimak Akipress / YouTube

Село Беш-Мойнок на юге Киргизии, где были выявлены случаи заражения сибирской язвой, закрыто на карантин до 25 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Ошской области республики. Жителям села запрещены массовые мероприятия, убой скота, также нельзя ввозить и вывозить скот.

В селе работают две медицинские и две ветеринарные бригады, 2 431 голову скота в срочном порядке вакцинировали против сибирской язвы. Владелец скота, с которого началось распространения сибирской язвы, и местный ветеринар оштрафованы на 5,5 тыс. сомов ($70) за нарушение ветеринарных правил.

На территории Киргизии еще с советских времен находятся 557 скотомогильников, в которых захоронены животные, зараженные сибирской язвой, из них 44 могильника находятся в Кара-Сууйском районе Ошской области. 11 августа пресс-служба киргизского Минздрава сообщила, что восемь человек госпитализированы в Ошскую межобластную больницу с подозрением на сибирскую язву. Лабораторный анализ подтвердил диагноз у одного пациента. Были выявлены 285 контактных лиц.

По данным министерства, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в селе Беш-Мойнок находится под контролем. Восемь человек, ранее госпитализированные в Ошскую межобластную больницу, получают необходимое лечение, находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как удовлетворительное.