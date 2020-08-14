Новости Беларуси|БелТА Александр Лукашенко провел совещание по работе стройотрасли, на котором прокомментировал нынешние события в стране

Новости Беларуси|БелТА

Александр Лукашенко провел совещание по работе стройотрасли, на котором прокомментировал нынешние события в стране. Его слова приводит агентство БелТА.

"Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей", - заявил он. Затронув тему забастовок в стране, Лукашенко заявил, что "мы никого не должны держать". "Если люди хотят работать - пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим", - пояснил он.

Говоря о приостановке работы на предприятиях, Лукашенко заявил, что это лишь сыграет на руку конкурентам. "Если они забастуют на два дня, то конкуренты - россияне и канадцы - перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить", - сказал Александр Лукашенко. Это же, по его словам, относится и к машиностроительным предприятиям.

Он подчеркнул, что экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией, и сейчас за рынки идет нешуточная борьба. "Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте", - заявил президент.

Накануне стало известно, что работники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) на встрече с руководством потребовали повлиять на ситуацию, складывающуюся на улицах городов страны и не выделять силовикам произведенные на заводе автомобили для разгона протестов. Рабочие также потребовали объявить общенациональную забастовку, потребовали отставки действующей власти и освобождения политзаключенных.

Позднее к забастовке присоединились такие предприятия, как "Гродно-Азот", "Белмедпрепараты", Белгосфилармония, ОАО "Гродножилстрой", "Терразит", "Лидский рынок" и "Керамин". Как сообщает "Sputnik Беларусь", участие в мирных протестах будет считаться уважительной причиной отсутствия на рабочем месте сразу в двух крупных IT-фирмах в Гродно. Их работники получили официальные письма о том, что время, проведенное под административным арестом, оплачивается в полном объеме. Завод "Терразит" также объявил бессрочную забастовку, потребовав остановить насилие в отношении мирных граждан, освободить всех задержанных, аннулировать результаты выборов и провести новые под контролем международных наблюдателей, а также "обеспечить белорусов и весь мир достоверной информацией о том, что происходит в стране".

10 августа в городе Жлобине началась забастовка работников Белорусского металлургического завода (БМЗ), сообщалось и о забастовках на Белорусском автомобильном заводе, Минском тракторном заводе и Минском автомобильном заводе. Впоследствии эти данные опровергли, но один из работников на Белорусском металлургическом заводе подтвердил, что рабочие выдвигают руководству требования, участок отделки на заводе временно прекратил работу.

Кроме того, в телеграм-канале "Экономика Беларуси" появилось обращение к предпринимателям с предложением прекратить или ограничить работу, а также минимизировать количество персонала на рабочих местах. Его авторы отмечают, что деловая активность в условиях массовых репрессий, которые применяются ко всем без разбора, невозможна. "Возврат к полноценной работе будет возможен только при условии вывода силовых подразделений из городов", - сказано в заявлении.

В телеграм-канале "Мая краiна Беларусь" также опубликовано заявление о бессрочной забастовке с 11 августа. "Забастовка - наше законное право и обязанность, мы не должны содержать и тянуть на себе аппарат чинуш, силовиков. Мы требуем новых, честных выборов, освобождения всех политзаключенных, отставку президента, правительства и роспуск национального собрания", - сказано в заявлении.