Избиратели в американском штате Нью-Джерси смогут на выбор проголосовать очно или заочно по почте на выборах президента США в ноябре, сообщил в пятницу в эфире телекомпании CNN губернатор штата Фил Мерфи, передает ТАСС. Губернатор Мерфи представляет Демократическую партию.

"Во время всеобщих выборов не имеет значения, какую партию вы поддерживаете. Каждый избиратель получает бюллетень. Таким образом, у нас будет гибридная модель голосования в ноябре", - пояснил Мерфи.

Таким образом, избиратели в Нью-Джерси вправе самостоятельно решать, каким образом голосовать 3 ноября. Смешанная модель использовалась на первичных выборах (праймериз) в этом штате, прошедших 7 июля.

"Это был успех. Не идеально, но в целом успешно", - считает губернатор.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии. По словам американского лидера, из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.

В понедельник глава вашингтонской администрации заявил, что демократы вмешиваются в ход американских выборов, настаивая на проведении процедуры голосования по почте.

Представители Демократической партии США считают, что в условиях пандемии подобный вариант голосования - единственная возможность принять участие в выборах без риска заразиться на избирательных участках.