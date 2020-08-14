В отношении основателя телеграм-каналов NEXTA Степана Путило МВД Белоруссии возбудило уголовное дело. Канал Nexta Live опубликовал фотокопию документа об объявлении в розыск Степана Путило 1998 года рождения. В нем говорится, что Путило разыскивается за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 и 3 ст. 293 Уголовного кодекса Белоруссии ("Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти; обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках").

Санкция по данной статье предполагает наказание до трех лет лишения свободы.

Степан Путило проживает в Польше.

Канал за последние дни стал самым популярным источником информации о протестах, за несколько дней его аудитория выросла до 1,9 млн подписчиков. После выборов 9 августа канал активно призывал белорусов участвовать в митингах.