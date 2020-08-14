Минобороны РФ Российский дипломат был задержан чешской полицией в июне текущего года за совершение незаконной сделки по покупке боеприпасов

Минобороны РФ

Российский дипломат был задержан чешской полицией в июне текущего года за совершение незаконной сделки по покупке боеприпасов. Об этом стало известно "Чешскому радио".

Россиянин был задержан 25 июня в одном из ресторанов в городе Ржичаны близ Праги. Полицейские утверждают, что он незаконно покупал патроны финляндского производства Lapua для снайперской винтовки и другие виды боеприпасов. Так как сотрудник российского посольства обладал дипломатическим иммунитетом, его вскоре отпустили, передает ТАСС. В ином случае ему бы грозил пятилетний срок лишения свободы.

Согласно информации радио, речь идет об одном из сотрудников отдела военного атташе посольства РФ. Дипломат после произошедшего инцидента покинул без лишнего шума Чехию и вернулся в Россию. Москва не стала раздувать в этом случае скандал и опротестовывать действия чешских властей. "Им было ясно, что их поймали со спущенными штанами", - так прокомментировал задержание россиянина с поличным информированный и высокопоставленный источник в дипломатических кругах Чехии.

При этом неизвестно, с какой целью россиянин покупал боеприпасы для высокоточного стрелкового оружия, а также являлся ли он сотрудником российских спецслужб. Следователи проверяют версию о том, что патроны закупались для "русской мафии" или для тайных операций спецслужб РФ на территории Европы. Предполагается, что задержанный являлся сотрудником ГРУ.

Следователей насторожил и размер приобретенной партии боеприпасов. Всего полиция изъяла в рамках операции 26 единиц оружия и 150 килограммов боеприпасов, сообщил бывший глава Генштаба Чехии Йиржи Шедивы. "В любом случае, это было много, и, конечно, он не купил это для охоты на куропаток", - пояснил также информированный источник.

По словам Шедивы, приобретенные таким образом тайно боеприпасы невозможно отследить. "Это может привести к террористической деятельности, будь то государственный терроризм или классический терроризм, каким мы его знаем", - сказал военный эксперт. В связи с этим он напомнил про совершенные в последние годы на территории Европы убийства, которые приписываются российским спецслужбам. Одно из последних таких преступлений - убийство в прошлом году в Берлине выходца из Чечни и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. К нему оказались причастны российские дипломаты, работавшие в Словакии.

Посольство России в Праге не ответило на запрос "Чешского радио" по поводу инцидента с покупкой патронов дипломатом. А министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек формально подтвердил произошедшее, но отказался от пояснений, адресовав все вопросы полиции. Однако в МВД не дают комментариев по поводу следствия.

В последние месяцы отношения Чехии и России накалены из-за "шпионских скандалов". В июне из Чехии были высланы два дипломата - и.о. главы представительства Россотрудничества в Праге Андрей Кончаков и исполняющий обязанности директора Российского центра науки и культуры Игорь Рыбаков. Объявляя об их высылке, премьер-министр Чехии объяснил, что это связано с недавним "недружественным" актом, который Россия предприняла в отношении Чехии.

Речь идет о "рициновом скандале" - якобы планировавшемся покушении на мэра Праги Зденека Гржиба, главы администрации Праги-6 Ондржея Коларжа и старосты района Праги-Ржепорые Павла Новотны. Гржиб был одним из инициаторов решения о переименовании площади перед посольством России в честь Бориса Немцова, Коларж был одним из главных инициаторов сноса памятника советскому маршалу Коневу, а совет района Прага-Ржепорые одобрил установку памятника власовцам.

Чешские СМИ писали, что некий российский дипломат, прибывший в Прагу в апреле, вез в багаже смертельный яд рицин, признаки отравления которым схожи с коронавирусом. Официально чешские власти не подтверждали и не опровергали статьи о предполагаемом отравителе.

Президент Чехии Милош Земан, известный своей пророссийской позицией, усомнился в правдивости информации о готовящемся рициновом отравлении, а премьер Бабиш заявил, что Чехия не допустит вмешательства других государств в свои политические дела. В Кремле и российском МИДе категорически отрицали подготовку покушения на пражских чиновников. История с предполагаемым отравлением омрачила российско-чешские отношения.

Позднее Служба безопасности и информации (СБИ) Чехии сообщила, что дело о предполагаемом отравлении закрыто. В контрразведке пришли к выводу, что оно оказалось "простой и грустной историей о враждебности и зависти между двумя сотрудниками российского посольства в Праге". По данным СБИ, один из россиян решил навредить своему коллеге, отправив в Службу безопасности анонимное письмо с подробным описанием предполагаемой угрозы пражским чиновникам.

Объявление российских дипломатов персонами нон-грата в СБИ назвали "абсолютно экстремальным и исключительным" шагом, на который премьер-министр и глава МИД Чехии не пошли бы без "совершенно ясных и неоспоримых доказательств". В СБИ подчеркнули, что россиянам была предоставлена возможность покинуть страну "спокойно и тихо", но они ею не воспользовались.

Чешские контрразведчики давно считают, что Россия представляет одну из главных угроз для страны. На активность российских спецслужб может косвенно указывать и неимоверно раздутый штат дипломатов. В посольстве России в маленькой Чехии работает около 140 сотрудников, в то время как в США, например, трудятся около семидесяти чешских дипломатов, а в Китае - около тридцати.