Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая была вынуждена уехать в Литву, выступила с новым видеообращением к нации

Страна для жизни / youtube.com В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / Youtube.com

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая была вынуждена уехать в Литву, выступила с новым видеообращением к нации. Она предложила чиновникам присоединиться к протесту и возглавить его. Светлана Тихановская попросила мэров белорусских городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний.

"Белорусы никогда не захотят жить с прежней властью. В его (Александра Лукашенко. - Прим. NEWSru.com) победу никто не верит, - сказала она. - Мы всегда говорили о том, что защищать наш выбор нужно только законными ненасильственными способами. А мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню".

Светлана Тихановская также отметила, что уверена в поддержке белорусских избирателей. Она поблагодарила всех, кто проголосовал за нее и добавила, что сторонников перемен в стране большинство. "Там, где комиссии посчитали протоколы честно, моя поддержка составила от 60 до 70%", - подчеркнула кандидат в президенты.

В предыдущем видеообращении Светлана Тихановская призвала граждан не противостоять силовикам. "Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - сказала она, читая по бумажке. Вероятно, в тот момент кандидат в президенты находилась под давлением со стороны силовиков.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Они начались после оглашения предварительных итогов выборов главы государства, на которых, по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Протесты вылились в столкновения с полицией и спецназом. Для подавления уличных выступлений силовики использовали светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. Всего на акциях протеста было задержано порядка 6,7 тыс. человек, около 250 были госпитализированы. Один человек, по официальной информации, погиб в ходе протестов, а другой - после задержания.