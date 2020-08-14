В Белоруссии начались массовые освобождения людей, задержанных во время акций протеста. Из изоляторов отпущены сотни из почти семи тысяч задержанных граждан

Стоп-кадр видео Onliner Belarus / Youtube.com Те из них, кто решился рассказать о пережитом, подтверждают информацию о пытках и издевательствах со стороны силовиков

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / Youtube.com

В Белоруссии начались массовые освобождения людей, задержанных во время акций протеста. Из изоляторов отпущены сотни из почти семи тысяч задержанных граждан. Те из них, кто решился рассказать о пережитом, подтверждают информацию о пытках и издевательствах со стороны силовиков.

"Сегодня из СИЗО освобождено более 500 человек", - сказал глава Жодинского горисполкома (Жодино, Минская обл.) Дмитрий Заблоцкий, который в четверг вечером вышел к протестующим горожанам после угрозы забастовки на "БелАЗе" (крупнейшее государственное предприятие Белоруссии, на долю которого приходится около 30% производства всех карьерных самосвалов в мире). Слова Заблоцкого приводит "Интерфакс".

В ночь на пятницу из Жодинского СИЗО было отпущено еще 119 человек, пишет Tut.by. Люди говорят, что в Жодино к ним относились "более-менее нормально". Зверства творились в автозаках и столичных РУВД. Там избивали, унижали, угрожали.

Освобождают задержанных и из минского Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Один из них по имени Николай рассказал, что "стоял на перекрестке и старался успокоить провокатора", когда был задержан силовиками. "Там были провокаторы, которые толкали толпу на щиты и водометы, [… ] когда я оттолкнул одного алкаша, который хотел бросить бутылку, меня схватили. А дальше: дубинки, дубинки, дубинки - и я уже в автозаке", - пояснил он.

В СИЗО Николаю повезло - его сразу отвели в камеру, а некоторые из задержанных сутки оставались на улице. Покормили людей только на вторые сутки - дали "полбулки хлеба на 20 человек".

"Меня нет, но много кого били, - добавил Николай. - У нас была спокойная камера, не было таких, кто сильно возмущается. Сразу кто-то пытался нажимать на какие-то кнопки, но когда мы услышали, как жестко выводят и бьют людей, мы ничего не делали".

Один из освобожденных рассказал об издевательствах в РУВД. Там людям "красили голову краской, ножом выстригали волосы, пытали электрошокером".

Другой освобожденный сказал, что его избивали "просто капец как". "Кричал: "Убейте меня", - добавил мужчина. Он отказался называть свое имя, так как "генерал просил не говорить на эту тему". Однако освобожденный показал свой синий покалеченный палец.

По словам освобожденных, увидеть следы побоев сразу невозможно: их били по ногам, спине, ягодицам. Эти части тела синие и черные.

К воротам изолятора постоянно подъезжали кареты скорой помощи. Они увозили тех освобожденных, которые нуждались в медицинской помощи.

Среди освобожденных оказалась врач бригады скорой помощи по имени Анастасия. Ее задержали в ночь на 12 августа. Девушка с коллегами после работы оказывала помощь пострадавшим. А потом машину с людьми в белых халатах остановил спецназ. "Выкинули, поставили автоматы к головам, вот и всё - и привезли сюда", - сказала Анастасия.

По ее словам, в изоляторе охранники издевались над задержанными. "Не будет вам никакой медицинской помощи, кинем в вас гранату - и все закончится", - говорили силовики.

Анастасия добавила, что избивали не только мужчин, но и задержанных девушек. "Мы слышали, что каждую ночь мужчин избивали так, что они просто выли. Бедные мальчишки просто выли. Их заставляли петь гимн Беларуси и при этом их избивали. Это то, что мы слышали из окон каждую ночь. Кровь стыла в венах от того, что мы слышали каждую ночь", - пояснила она.

"Никогда так не били, хотя в жизни было разное. Будто скот гоняли", - рассказал освобожденный по имени Юрий. Его слова приводит Onliner.

Девушка по имени Лера провела в изоляторе 72 часа. Ее выпустили из изолятора без телефона, ключей и золотых украшений. "Меня не трогали, не били, а вот с другими девочками обходились жестче. Как меня задержали? Я вышла в магазин, потом на тренировку. Мне сказали, что я примелькалась. Я пытались объяснить, что здесь живу, но меня никто не слушал, - рассказала она. - Самое страшное было ночью - мы слышали звуки избиения, это продолжалось практически всю ночь. Девушки, которых выводили на улицу, говорили, что видели обстриженные мужские волосы и дреды, то есть у парней с такими прическами просто срезали волосы".

Еще одной девушке силовики угрожали групповым изнасилованием.

14-летнего Алексея (имя изменено) задержали потому, что силовикам не понравилось его худи (подарок сестры), на котором было написано "антигерой", а также нарисована птичка и кроссовок. Уже после освобождения подросток рассказал матери, что в подвале Ленинского РОВД его били дубинкой по почкам. Чтобы не оставалось следов, силовики били через журналы. Школьник не кричал и молился. Его мать поясняет: "У него под худи была майка "Погоня" (с национальным гербом Белоруссии. - Прим. NEWSru.com), и он молился, чтобы они не сняли с него худи. Это нормально? Я сейчас говорю и сама себе не верю".

По словам женщины, сын неоднократно говорил сотрудникам, что ему 14 лет, и просил позвонить родителям. Но силовики разбили его телефон. Отказали Алексею и в вызове скорой, хотя, как говорит его мать, он "откашливался кровью".

"Им к виску приставляли оружие и перезаряжали. Психологическое давление было. Я даже не могу всего рассказать, потому что это такая жуть. Этого просто не может быть в природе, понимаете?" - говорит мать Алексея.

По ее словам, сейчас семья нуждается в реабилитации. "Мужу очень плохо, мне очень плохо по одной простой причине - мы не смогли его уберечь. Муж ездил по городу как загнанный зверь, искал своего сына среди обломков и крови, - объясняет женщина. - Мне очень важно, чтобы после случившегося у сына не развилось чувство мести. Я хочу, чтобы он понял, что есть зло, что такой опыт он прожил, мы достойно из него вышли, и он с расправленной спиной дальше созидал свое будущее".

В 1:20 пятницы возле ЦИП появился замминистра внутренних дел Александр Барсуков. Он заявил журналистам, что "издевательств не было".

Ранее о пытках и избиениях задержанных рассказывали и журналисты (в том числе российские), побывавшие в изоляторах. По словам журналиста Станислава Ивашкевича, на вторые сутки задержания, 10 августа, его и сокамерников вывели на улицу и прогнали "сквозь строй". "Это когда несколько десятков сотрудников стоят с обеих сторон и бьют проходящих палками", - пояснил он "Медузе".

Во время задержания, говорит Ивашкевич, силовики вели себя с ним "тактично", но уже на следующий день было видно, что они "прошли идеологическую прокачку". "Они повторяли явно заученные фразы: "А как вы с нами вчера?", "Мы из-за вас вторую смену тут торчим, ничего не ев", - и били по людям во время прохода через строй, - рассказывает он. - Чем дальше, тем они становились злее".

Вечером в четверг председатель Совета республики Наталья Кочанова заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний участников несанкционированных акций. "Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям", - сказала Кочанова, подчеркнув, что "нам не нужна драка, не нужна война".

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в свою очередь заявил, что берет на себя ответственность и извиняется перед случайными пострадавшими во время акций протестов.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Они начались после оглашения предварительных итогов выборов главы государства, на которых, по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Всего на акциях протеста было задержано порядка 6,7 тыс. человек, около 250 были госпитализированы. Один человек, по официальной информации, погиб в ходе протестов, а другой - после задержания.