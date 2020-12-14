В Минске силовики задержали на акции протеста 26 пенсионеров

В понедельник в столице Белоруссии состоялась акция протестов пенсионеров. Силовики под предлогом того, что акция не санкционирована властями, задержали десятки ее участников. В настоящее время в списках правозащитного центра "Весна" фигурируют 26 задержанных. Самый пожилой среди них - мужчина 1937 года рождения.

Сотрудники правоохранительных органов фактически не дали пенсионерам возможности провести акцию. Задержания начались практически сразу, когда участники протеста собирались в колонну, передает "Интерфакс".

По данным Tut.by, протестующим удалось дойти до Красного костела. Там они, встав возле елки, начали водить хоровод, выкрикивая лозунги "Уходи!" и "Да здравствует Белоруссия!" Примерно через полчаса протестующих стал окружать ОМОН. К этому моменту силовики закрыли выход на станции метро "Площадь Ленина" и перекрыли движение на проспекте Независимости.

"Спустя час после старта марша на площадке возле Красного костела начались задержания, пенсионеров усадили в бусы", - говорится в сообщении. Задержанных отвезли в Ленинский и Октябрьский РУВД. К вечеру задержанных стали отпускать.

В Белоруссии уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.