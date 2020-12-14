Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская дала интервью журналу New Yorker, в котором посетовала на слишком осторожные действия европейских лидеров, которые "оглядываются на Россию" и не могут прибегнуть к конкретным действиям в связи с ситуацией в Белоруссии.

"Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа настолько близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они обязательно что-нибудь сделают, они не могли бы стоять в стороне. Теперь я вижу, что, хотя они выражали свою озабоченность, свою солидарность, на самом деле они ничего не могут сделать", - сказала Тихановская.

Она объяснила, что на каждой встрече с лидерами европейских государств старается рассказать о конкретных случаях насилия и унижений в Белоруссии и показать фотографии избитых демонстрантов, чтобы продемонстрировать европейским политикам серьезность ситуации. Однако те встречают это с внешним спокойствием.

"Мы уже несколько месяцев работаем над введением санкций, и это все очень долго и сложно. Европейские лидеры действуют осторожно, всегда оглядываясь на Россию. Для нас это болезненно", - заявила она.

Тихановская отметила, что "нет супергероя, нет мирового лидера, который властвует над Лукашенко. Когда звонит Ангела Меркель, он просто не отвечает. Он разговаривает только с Россией и Китаем".

По мнению политика, Россия также очень осторожна в отношениях с Белоруссией. "Очевидно, что Лукашенко уйдет, это всего лишь вопрос времени. Может быть, нужен год. Путин - умный политик, и он должен понимать, что Лукашенко - политический банкрот", - полагает она. Тихановская не исключила, что зимой протестное движение в стране станет менее заметным, но весной все начнется снова, а силовики предадут Лукашенко как только у него "кончатся деньги на зарплаты".

Экс-кандидат в президенты Белоруссии вновь призвала другие страны вмешаться и ввести санкции в отношении руководства страны, а также против крупных предприятий, таких, как "Нафтан", "Беларуськалий", "Гродно Азот". "Прекратить займы, закупки у них, поставки им ресурсов и деталей для оборудования. Мы подсчитали, что даже при полной остановке предприятий у властей хватит ресурсов на два месяца работы", - пояснила она.

13 октября Тихановская потребовала от властей Белоруссии освободить задержанных на акциях протеста и прекратить насилие на улицах, пригрозив масштабной "народной забастовкой", которая должна была начаться 25 октября. Однако, несмотря на продолжающиеся в стране протесты, забастовка оказалась не настолько масштабной, как предполагалось, а власти ответили на нее новыми угрозами бастующим вплоть до увольнения и исключения из учебных заведений.