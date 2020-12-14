Последняя "интрига" американских выборов: коллегия выборщиков проголосует за нового президента

Moscow-Live / Крылов Антон Коллегия выборщиков 14 декабря проголосует за нового лидера США, завершив таким образом длительную процедуру президентских выборов

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Коллегия выборщиков 14 декабря проголосует за нового лидера США, завершив таким образом длительную процедуру президентских выборов. Обычно этот процесс является не более чем формальным утверждением результатов, но в этом году к нему приковано повышенное внимание из-за отказа действующего президента Дональда Трампа признать победу Джо Байдена и попыток оспорить результаты выборов в суде.

Согласно конституции США, голосование коллегии выборщиков проходит в первый понедельник после второй среды декабря. Число выборщиков от каждого штата равно общему числу представителей штата в обеих палатах Конгресса. Вашингтон, округ Колумбия , имеет три голоса.

В 33 штатах и округе Колумбия выборщики по закону должны голосовать за того кандидата, который победил в результате всенародного голосования в штате. В ряде штатов предусмотрены штрафы для недобросовестных выборщиков, которые голосуют за другого кандидата, такие случаи были в 2016 году. Остальные 17 штатов теоретически могут голосовать за кого угодно, однако вероятность того, что "неверные" выборщики отдадут победу Трампу, практически равна нулю, считает The New York Times.

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Выборщики индивидуально заполняют бумажные бюллетени, после чего голоса подсчитывают и записывают. Затем составляются свидетельства о голосовании в шести экземплярах, которые должны быть отправлены заказным письмом председателю сената США (сейчас эту должность занимает вице-президент Майкл Пенс), секретарям штатов, в Национальное управление архивов и документации, а также председательствующему судье в том районе, где собираются выборщики.

В Мичигане заседание коллегии выборщиков пройдет за закрытыми дверями и в условиях повышенных мер безопасности из-за "реальной угрозы насилия", сообщил в Twitter местный депутат от демократов Кевин Хертель. Пресс-секретарь лидера республиканского большинства в сенате Мичигана Эмбер Макканн подтвердила, здание мичиганского Капитолия будет закрыто "не из-за предполагаемых протестов, но на основании реальных угроз насилия".

Конгресс официально подсчитает голоса выборщиков на совместном заседании обеих палат 6 января, этим будут заниматься четыре члена сената и палаты представителей. Процедура строго регламентирована федеральным законом, вплоть до распределения мест в зале заседаний. После подсчета голосов результат будет объявлен публично. Наконец, 20 января должна состояться инаугурация избранного президента.

По данным NYT, группа республиканцев во главе с конгрессменом Моррисом Бруксом от штата Алабама собирается оспорить результаты выборов на заседании 6 января. "У нас, согласно конституции, более высокие полномочия, чем у Верховного суда, любого федерального судьи или суда штата", - заявил Брукс, добавив, что верит в победу Трампа.

Избирательную систему США он назвал несовершенной, так как она "слишком легко позволяет совершать подлог или хищение голосов". Минюст и ФБР со своей стороны не выявили каких-либо масштабных фальсификаций, которые могли бы серьезно изменить результаты выборов.

Американские СМИ прогнозируют, что январская сессия Конгресса придаст дополнительного драматизма затянувшейся процедуре президентских выборов, однако уверены, что на итоговый результат - победу Байдена - она не повлияет.

Трамп накануне голосования коллегии выборщиков снова о своей победе и о том, что борьба "только началась". Ранее федеральные суды и суды штатов отвергли десятки исков, поданных Трампом и его сторонниками с требованием пересмотреть или аннулировать результаты выборов.