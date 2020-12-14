Группа армянских военнопленных вернулась в Армению из Азербайджана при посредничестве российских миротворцев, сообщил офис вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.

В группе находятся 44 военнослужащих. В аэропорту Еревана их встречали президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, вице-премьер Армении Тигран Авинян и родственники, пишет "Арменпресс". Власти Армении продолжают искать и возвращать остальных пленных.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил в Facebook, что "44 наших пленных на российском самолете скоро вернутся в Ереван". А пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян ранее в понедельник написала в Facebook: "Ждем возвращения первой группы наших пленных".

Ранее Госкомиссия по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана, сообщила, что Азербайджан и Армения в понедельник начали обмен пленными и заложниками по принципу "всех на всех", передает "Интерфакс".