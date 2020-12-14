В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о полном локдауне на новогодние праздники

Фото с сайта президента Турции В стране вводится круглосуточный комендантский час с девяти часов вечера 31 декабря и до пяти утра 4 января. Местным жителям будет запрещено выходить на улицу

İhlas Haber Ajansı / YouTube

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о полном локдауне на новогодние праздники, сообщает РИА "Новости". В стране вводится круглосуточный комендантский час с девяти часов вечера 31 декабря и до пяти утра 4 января. Местным жителям будет запрещено выходить на улицу.

Ранее глава государства объявил о новых ограничениях из-за роста числа случаев коронавируса в стране. Так, работу приостановили бани, сауны, бассейны, спортзалы. В торговые центры пускают определенное число покупателей и только по цифровому коду. Рестораны и кафе не работают, кроме обслуживания навынос.

По данным на понедельник, в Турции за сутки выявили 29 617 случаев заражения коронавирусом, умерли 229 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии.