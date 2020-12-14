В Великобритании выявили новую разновидность коронавируса и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии, передает "Интерфакс" .

"Мы идентифицировали новую разновидность коронавируса. Это может объяснить быстрое распространение на юго-востоке Англии... Мы в настоящее время идентифицировали более тысячи случаев с этой разновидностью, главным образом на юге Англии", - заявил Хэнкок газете The Guardian , добавив, что Лондон уведомил ВОЗ об обнаружении новой разновидности коронавируса.

Ученые, по словам министра, определили более тысячи случаев, касающихся новой разновидности. Он распространяется быстрее, чем существующий штамм коронавируса, и, как полагают, способствует "очень резким, экспоненциальным подъемам".

Мэтт Хэнкок также сообщил, что в настоящее время нет доказательств того, что новый вид не будет реагировать на вакцину против COVID-19.

"На данном этапе я должен подчеркнуть, что в настоящее время ничего не указывает на то, что эта разновидность, скорее всего, повлечет серьезные заболевания. И последний клинический совет заключается в том, что вряд ли эта мутация не ответит на вакцину", - сказал он.

С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 1,8 млн человек, свыше 64 тыс. умерли.

Страна в последнее время ужесточает меры по борьбе с пандемией. Так, в британской столице и ряде районов на юго-востоке страны со среды закроются бары, пабы, кафе и рестораны. Они смогут работать только навынос или доставлять еду на дом.