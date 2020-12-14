Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует делать прививку от COVID-19. Ранее американские СМИ сообщили, что в ближайшие дни сотрудники Белого дома вакцинируются от коронавирусной инфекции. Трамп считает, что представители власти должны получить доступ к препарату "несколько позже, если в этом нет особой необходимости".

"Люди, работающие в Белом доме, должны получить доступ к вакцине несколько позже в рамках программы, если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую вакцинироваться, но надеюсь сделать это в соответствующее время. Спасибо!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее источники Washington Post сообщили, что в ближайшие дни вакцину предложат "руководителям, выполняющим жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти". Планируется использовать препараты компаний Pfizer и BioNTech. Вакцинация представителей власти среди прочего поможет убедить жителей США в безвредности вакцины.

Информацию подтвердил источник Reuters, по словам которого, возможность получить вакцину будет у других высокопоставленных американских официальных лиц, в том числе у вице-президента Майкла Пенса. Неизвестно, получат ли такое предложение соперник действующего президента демократ Джозеф Байден и члены его команды. По данным агентств, вакцинация американского руководства будет проходить в течение десяти дней, чтобы чиновники не испытывали возможных побочных эффектов одновременно.

13 декабря американский иммунолог Монсеф Слауи сообщил, что власти США планируют вакцинировать от коронавируса 100 миллионов жителей страны до конца I квартала 2021 года. Как рассказал врач, нуждающиеся получат до конца декабря 40 миллионов доз препарата, а в январе - еще 50-80 миллионов доз. В Минздраве США выразили надежду, что вакцинация начнется уже 14 декабря.

Трамп переболел коронавирусной инфекцией осенью. 2 октября он и его жена Меланья объявили, что заразились COVID-19. В тот же день Трампа увезли в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд и выписали спустя несколько дней. Все это время он заявлял о хорошем самочувствии, но в СМИ появлялись сообщения о том, что определенные проблемы у Трампа все же были.