ВСЕ ФОТО ВОЗ: второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый

Pixabay.com Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан

www.who.int Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество в 2021 году должно уделить пристальное внимание исследованию новых штаммов коронавируса и делиться научной информацией на этот счет

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Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, заявил в Twitter директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем", - сказал он. В Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, специалисты наблюдают "идеальный сезонный шторм". Зимой в холод люди заходят внутрь помещений и "усиливают социальное смешение". Из-за этого и других факторов во многих странах передача вируса между людьми ускорилась, объяснил Райан.

Представитель ВОЗ отметил, что нужно сфокусироваться на позитивном опыте стран в борьбе с пандемией. Нужно изучить, какие меры борьбы с коронавирусом сработали в каждой стране, и передать эти знания другим странам. Эксперт организации Мария ван Керкхове заявила, что после праздников ситуация с коронавирусом может вновь ухудшиться, однако теперь в мире "есть много инструментов, которые могут помочь установить контроль над передачей вируса".

Накануне ВОЗ сообщила, что недельная заболеваемость коронавирусом достигла рекордного значения с начала пандемии. За день вирус выявили у пяти миллионов человек. В первую очередь сильный рост заболеваемости наблюдается в Северной и Южной Америке - там зафиксировали 51% новых случаев заболевания и 45% смертей за неделю. По данным организации, в мире коронавирус выявили у 90,33 миллиона человек. За время пандемии от инфекции умерли 1,95 миллиона человек.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество в 2021 году должно уделить пристальное внимание исследованию новых штаммов коронавируса и делиться научной информацией на этот счет. Он подчеркнул, что в 2021 году мировое сообщество ждут новые разновидности коронавируса. "В настоящее время мы плотно работаем с учеными по всему миру, чтобы лучше понять любые изменения вируса, а также то, каким образом эти изменения сказываются на его способности распространяться и вызывать у людей заболевание", - сказал гендиректор.

Гебрейесус поблагодарил Великобританию и ЮАР за тестирование и выявление новых разновидностей коронавируса. Он призвал быстро делиться с ВОЗ и другими странами эпидемиологической информацией и сведениями о геномной последовательности выявляемых новых штаммов коронавируса.