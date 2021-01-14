Десятки мирных жителей погибли из-за неизбирательного применения оружия Азербайджаном и Арменией в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, сообщается в докладе правозащитной организации Amnesty Internationa

ԶԻՆՈՒԺ MEDIA / youtube.com По данным правозащитников, армянские и азербайджанские силы неоднократно применяли "заведомо неточное и неизбирательное оружие"

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / YouTube

Десятки мирных жителей погибли из-за неизбирательного применения оружия Азербайджаном и Арменией в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, сообщается в докладе правозащитной организации Amnesty International.

"Азербайджан, Армения и поддерживаемые Арменией силы в Нагорном Карабахе в ходе недавнего вооруженного конфликта в этом регионе нарушили нормы международного гуманитарного права, что привело к гибели десятков и ранениям сотен мирных жителей, а также разрушению домов и ключевых объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении организации.

По данным правозащитников, армянские и азербайджанские силы неоднократно применяли "заведомо неточное и неизбирательное оружие" в районах проживания гражданского населения, в том числе кассетные и осколочно-фугасные боеприпасы с большой площадью поражения. Всего за 44 дня конфликта, продолжавшегося с конца сентября до начала ноября 2020 года, погибли как минимум 146 мирных жителей, среди которых было множество детей и пожилых людей.

Армянские силы применяли неточные оперативно-тактические ракеты, неуправляемые реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию. Азербайджанская армия также использовала неуправляемую артиллерию и РСЗО, говорится в докладе. Власти обеих сторон отрицали неизбирательные обстрелы густонаселенных районов и применение кассетных боеприпасов, несмотря на очевидные доказательства обратного.

"Применяя это неточное и смертоносное оружие рядом с районами проживания гражданского населения, армянские и азербайджанские силы нарушили законы и обычаи войны и продемонстрировали пренебрежительное отношение к жизням людей", - заявила директор Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс. При этом подчеркивается, что жертв среди мирных жителей было бы намного больше, если бы многие не бежали из затронутых конфликтом районов или не укрылись в подвалах.

"Наше исследование выявило случаи неизбирательных и необоснованных обстрелов с обеих сторон, в результате которых погибли и были ранены мирные жители, а также повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Неоднократно обстреливались густонаселенные районы вдали от фронта, где, судя по всему, часто даже рядом не было явных военных целей", - отметила Стразерс.

Amnesty International зафиксировала четыре обстрела армянскими силами сел и городов в Азербайджане, в результате которых погибли 72 мирных жителя. Также были зафиксированы девять обстрелов сел и городов в Нагорном Карабахе и один обстрел территории Армении, в результате которого погибло 11 мирных жителей. По словам местных властей, в ходе конфликта были убиты как минимум 52 армянских мирных жителя.

Главный город региона Степанакерт регулярно подвергался обстрелам, иногда несколько раз за день. Некоторые обстрелы проводились с применением сугубо неизбирательного оружия, в том числе 122-миллиметровых реактивных снарядов "Град" и запрещенных на международном уровне кассетных боеприпасов.

Независимый эксперт по вооружениям изучил осколки боеприпасов, обнаруженные Amnesty International, и идентифицировал их как фрагменты реактивного снаряда EXTRA - израильского оружия, которое было предположительно продано Азербайджану. Во время другого обстрела Степанакерта азербайджанские силы преднамеренно наносили удары по наиболее важным объектам инфраструктуры, в том числе спасательной службе на востоке города.

"Власти Армении и Азербайджана должны безотлагательно провести беспристрастное расследование безжалостного и зачастую безрассудного применения тяжелых осколочно-фугасных боеприпасов в густонаселенных районах. Как раз сейчас, когда лидеры Армении и Азербайджана приступили к разработке механизмов обеспечения безопасности, крайне важно, чтобы виновные в этих нарушениях были без промедления привлечены к ответственности, а пострадавшие получили возмещение", ­- подчеркнула Мария Стразерс. Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, в отличие от своего азербайджанского коллеги, считает названный конфликт неурегулированным, несмотря на соглашение о прекращении огня.