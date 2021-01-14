Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в кардиоторакальный центр Монако. Об этом сообщает Ansa со ссылкой на врача политика Альберто Дзангрилло.

По данным издания, госпитализация является плановой. Через несколько дней Берлускони должны выписать.

До госпитализации политик находился в Вальбонне, на курорте недалеко от Ниццы.

В 2016 году Берлускони перенес операцию на сердце, в ходе которой ему заменили аортальный клапан.

В начале сентября бывший премьер-министр заразился коронавирусной инфекцией. Его лечащий врач сообщал, что COVID-19 у Берлускони протекает бессимптомно. Позднее его госпитализировали, врачи диагностировали у политика ранние признаки двусторонней пневмонии. Своим соратникам и друзьям Берлускони по телефону сообщал, что чувствует усталость и истощение. Свое состояние он сравнил с гриппом, пишет РБК.

Бывшего главу государства выписали из больницы 14 сентября. "Это было самое опасное испытание в моей жизни", - заявлял Берлускони.

26 сентября итальянские СМИ сообщали о новом положительном тесте на коронавирус у Берлускони. Сам политик уверял, что у него нет симптомов заболевания. Берлускони говорил, что он находится на самоизоляции в своей резиденции Аркоре.