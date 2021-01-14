Брюссель, 13 января 2021 года
pierrebxl / Twitter
Брюссель, 13 января 2021 года Брюссель, 13 января 2021 года
 
 
 
Брюссель, 13 января 2021 года
pierrebxl / Twitter
 
 
 
Брюссель, 13 января 2021 года
Jack Parrock / Twitter

Протесты, переросшие в беспорядки, прошли в среду в столице Бельгии Брюсселе из-за смерти в минувшую субботу молодого человека, который, по мнению демонстрантов, стал жертвой полицейского произвола. Об этом сообщает телеканал RTBF.

По его данным, семья погибшего 23-летнего Ибрагима Б. призвала выйти на мирный протест в среду. Демонстрация началась около 15:00 по местному времени (17:00 мск) возле полицейского участка. По данным телеканала, вскоре акция, в которой приняли участие около 500 человек, переросла в беспорядки. В итоге было повреждено несколько полицейских автомобилей. Кроме того, радикально настроенные участники беспорядков подожгли полицейский участок, передает РИА "Новости".

По некоторым данным, в переделку мог попасть и бельгийский король. Автомобиль короля Филиппа с бросающимся в глаза номерным знаком 1 покинул дворец и направлялся в резиденцию, но оказался на несколько минут в районе акции протеста. В это время, по данным агентства Belga, проходили столкновения протестующих с полицией, участники акции бросали в преградивших им путь силовиков камни.

Водитель короля с помощью полицейских смог быстро вывести машину на соседнюю улицу, в итоге король и его кортеж не пострадали. После этого протестующие принялись громить расположенные в округе магазины, а затем разошлись по центру Брюсселя.

По информации властей, до 80 участников беспорядков задержаны полицейскими. "Мы делаем все, чтобы восстановить порядок", - заявил представитель правоохранительных органов.

Согласно данным прокуратуры, которые приводит газета The Brussels Times, Ибрагим Б. был задержан 9 января после того, как самовольно покинул специализирующийся на лечении больных COVID-19 центр. Его доставили в полицию для допроса, однако там он потерял сознание, передает ТАСС. Молодого человека отправили в больницу, где вечером того же дня он умер. Ибрагима не смогли спасти, поскольку дефибриллятор был сломан.