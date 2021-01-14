Флаг на здании Министерства торговли США

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Министерство торговли США, в соответствии с общей политикой американской администрации, усиливает контроль над каналами поставок информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и услуг в связи с угрозами со стороны таких "иностранных соперников" как Россия и Китай, говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе ведомства.

Также среди враждебных США сил Минторг назвал Иран, КНДР, Кубу и "венесуэльского политика Николаса Мадуро (режим Мадуро)".

"Агрессивная защита цепочек поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг сбережет американских граждан и бизнес от уязвимостей, которые могут подорвать конфиденциальность, неприкосновенность и доступность их персональной информации и секретных данных в пользу враждебных иностранных сил и тех, кто хочет причинить вред США", - приводятся в пресс-релизе слова главы Минторга Уилбура Росса.

По его словам, данные действия являются ключевыми мерами администрации президента Дональда Трампа в обеспечении безопасности США, передает "Интерфакс".

"С первого дня президент Трамп был привержен защите национальной безопасности всех американцев, реализация этого правила является ключевым моментом в усилиях его администрации по обеспечению главенства Америки и приведению к ответственности недобросовестных", - заявил Росс. Постановление вступает в силу в течение 60 дней с момента его публикации.

Отмечается, что данное постановление позволяет Минторгу США "издавать распоряжения по созданию процессов и процедур", которые министерство будет использовать с целью "выявления, оценки и ответа на определенные транзакции". Документ вступает в силу через 60 дней после обнародования.

Минторг США напоминает, что 15 мая 2019 года Трамп издал распоряжение, "которое предоставляет министру торговли полномочия вводить запреты на определенные транзакции в сфере информационно-коммуникационных технологий", которые "созданы, разработаны, произведены или поставлены лицами, принадлежащими, контролируемыми или находящимися под юрисдикцией или руководством иностранных противников", а также которые "представляют неоправданный или неприемлемый риск для национальной безопасности" США.

В данном указе "иностранные противники" определяются как "любое иностранное правительство или иностранное неправительственное лицо, вовлеченное в долгосрочную практику или серьезные случаи существенно негативного поведения в отношении национальной безопасности США или безопасности и охраны граждан Соединенных Штатов".

Ранее в четверг Минторг США ввел дополнительный контроль над американскими технологиями и деятельностью американских лиц, которые могли бы пойти на пользу военной разведке РФ, КНР, Ирана, Кубы и Венесуэлы, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Этот новый жесткий контроль воспрепятствует китайскому бюро разведки и российскому ГРУ использовать технологии и сферу услуг США как средство для поддержки шпионажа, сбора разведданных и операций, а также прочей деятельности, идущей вразрез с интересами США в сфере национальной безопасности", - приводятся в документе слова глава министерства Уилбура Росса.

По словам министра, США "не могут позволить иностранным военным и разведывательным службам в Китае, на Кубе, в России, Венесуэле, Иране и других странах, поддерживающих террористов, воспользоваться американскими технологиями или американскими службами для поддержки их дестабилизирующей деятельности". "Мы должны добиться того, чтобы наши средства контроля не позволяли американским гражданам, где бы они ни находились, поддерживать несанкционированную деятельность, связанную с (использованием) оружия массового уничтожения" в какой-либо части мира.

Министерство торговли США вводит ограничительные меры в отношении России на заключительном этапе президентства Трампа. Так, 21 декабря минувшего года Минторг США внес в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе Службу внешней разведки (СВР), Минобороны РФ и Рособоронэкспорт. Суммарно в списке, подготовленном министерством, оказались 103 компании, в том числе 58 китайских и 45 российских компаний и предприятий.

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

Как утверждает ТАСС, Россия неоднократно предлагала США наладить диалог в сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий. Москва также неоднократно отвергала "бездоказательные утверждения американской стороны, в том числе высказывания о якобы имевшей место вредоносной деятельности российских структур в интернете". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим подчеркивала, что в действительности подходы России к использованию информационно-коммуникационных технологий "не имеют ничего общего с тем, как их пытаются представить в Вашингтоне".

Между тем последняя крупная кибератака, к которой, по предварительным данным спецслужб США, причастна Россия, была предпринята совсем недавно - в течение 2020 года. В марте хакерам удалось внедрить вирус в программное обеспечение Orion компании SolarWinds, которая производит продукты для управления и обеспечения безопасности компьютерных систем. Зараженное обновление было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были 40 государственных структур США, а также более 400 крупнейших американских компаний. Большая часть целей хакеров - около 80% - находилась в США, а остальные 20% были разбросаны по всему миру. Эту кибератаку под названием Sunburst называют самой опасной в истории США.