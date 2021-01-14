ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против РФ по Крыму и продолжит ее рассмотрение

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ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против РФ по Крыму и продолжит ее рассмотрение. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на решение суда. "Большая палата ЕСПЧ большинством голосов по жалобе Украины против РФ по Крыму признала ее частично приемлемой. Решение будет принято позднее", - говорится в пресс-релизе.

Жалоба касается утверждений Украины о том, что Российская Федерация несет ответственность за административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму.

Жалоба "Украина против России" была подана в ЕСПЧ в марте 2014 года. В ней власти Украины утверждают, что РФ с 27 февраля 2014 года "осуществила эффективный контроль над Автономной Республикой Крым, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека".

Киев заявил, что Россия якобы нарушила 12 статей конвенции и протоколов к ней, включая права на жизнь и безопасность, на справедливое судебное разбирательство, свободу вероисповедания и выражения мнений, свободу собраний, право на защиту собственности и свободу передвижения.

"Суд определил масштаб рассматриваемого вопроса и постановил, что необходимо решить, была ли предполагаемая Украиной картина нарушения прав человека Россией в Крыму в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года допустимой", - отмечается в сообщении.

Кроме того, правительство-заявитель утверждает, что украинским гражданам, проживающим в Крыму, незаконно, автоматически и принудительно присваивалось российское гражданство, а на тех, кто выразил желание остаться украинскими гражданами, было оказано давление. Киев также жалуется на попытки вмешательства в деятельность украинских и иностранных журналистов в Крыму и на то, что собственность украинских юридических лиц была подвергнута незаконному контролю.

В числе признанных судом претензий Киева значатся незаконное навязывание российского гражданства крымчанам, произвольные рейды в частные дома, преследование и запугивание религиозных лидеров (неправославных конфессий), "подавление нероссийских СМИ", экспроприации имущества без компенсации, "подавление украинского языка в школах". Решения по иску "Украина против России" дожидаются более 7000 индивидуальных жалоб, связанных с событиями в Крыму или военными действиями на востоке Украины, их рассмотрение отложено до того момента, как суд определится с ключевым вопросом о юрисдикции России в Крыму.

Минюст в официальной реакции на решение ЕСПЧ отмечает, что ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций.

Ранее Киев подал в ЕСПЧ два иска из-за Крыма - о его присоединении к России и о нарушении на полуострове прав человека. Украина утверждает, что Москва де-факто оккупировала Крым еще 27 февраля 2014 года. Тогда был захвачен Верховный совет Автономной республики Крым. Согласно российской позиции, до 18 марта 2014 года в Крыму все еще действовали украинские законы. К тому же, как заявил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин, вхождение Крыма в состав России не относится к компетенции ЕСПЧ.

Уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Гальперин и британский адвокат Майкл Свейнстон настаивали в суде на том, что юрисдикция России над Крымом началась не раньше 18 марта 2014-го (день подписания договора в Кремле о принятии "республики Крым" в состав РФ), новое "послемайданное" правительство в Киеве было нелегитимным, присутствие российских войск в Крыму не нарушало Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами от 1997 года и количественно не превышало разрешенного договором. Более того, российские военные якобы помогли предотвратить возможное насилие.

Гальперин и английский адвокат неоднократно подчеркивали, что "кейс" Украины пропагандистский и имеет под собой политическую мотивацию. По поводу задокументированных правозащитниками случаев преследования украинских и крымскотатарских активистов после аннексии представители России говорили о "слабых доказательствах" и голословности таких утверждений, а также о том, что случаи нарушений прав человека не носят системного характера. При этом на факты преследования активистов в Крыму обращало внимание Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, а также Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).