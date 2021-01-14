Миссия ВОЗ по изучению происхождения коронавируса прибыла в Ухань

Pixabay.com

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в Ухань для установления поисков следов происхождения коронавируса. Кадры с приземлением самолета в прямом эфире транслировало Центральное телевидение Китая. По данным сайта Flightradar24, самолет авиакомпании Scoot из Сингапура приземлился в международном аэропорту Уханя в 11:05 по местному времени (06:05 мск).

Как сообщили ранее власти Китая, эксперты должны пройти 14-дневный карантин, в это время они будут вести консультации с китайскими специалистами по видеосвязи. В состав делегации вошли специалисты из России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Судана, Великобритании, США и Вьетнама, а также их коллеги из Китая.

Эксперты будут общаться с местными учеными, врачами, а также изучат ситуацию с городским рынком диких животных и морепродуктов, который первоначально считался основным источником распространения инфекции в конце 2019 года.

Как рассказывал "Интерфаксу" директор института Дальнего Востока Алексей Маслов, кроме Уханя, ученые посетят провинцию Юньнань, где расположены пещеры с большим количеством летучих мышей. Именно оттуда специалисты сделают забор первичного материала для определения, мог ли вирус появиться самостоятельно или могла ли произойти утечка из лаборатории в Ухане.

Участник миссии, профессор Института Роберта Коха Фабиан Лентдертц перед вылетом заверил журналистов, что эксперты не преследуют цель обвинить Китай в начале пандемии COVID-19 или предельно точно установить первоисточник инфекции. Задачей группы он назвал максимальный сбор информации и выработку гипотез. Ухань он назвал оптимальной точкой отсчета исследования, потому что именно в этом городе появились первые детальные описания нового заболевания и вируса.

На брифинге в Женеве 5 января глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил разочарование в связи с тем, что власти Китая затянули вопрос выдачи разрешения на прибытие международной научной группы экспертов. Как объяснила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, такая задержка объяснялась "спецификой официальных процедур в условиях пандемии".

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка документа "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".

В конце декабря AP сообщало, что власти Китая причислили исследования о происхождении коронавируса к государственной тайне. По информации агентства, перед публикацией исследования проверяет специальная комиссия при правительстве Китая.

Правительство выделяет "гранты на сотни тысяч долларов" связанным с военными КНР ученым, которые изучают происхождение COVID-19. При этом власти следят за выводами исследований и требуют, чтобы перед публикацией их одобрила специальная группа при правительстве Китая. Агентство сообщало, что китайские власти препятствуют сотрудничеству с международными учеными.

Под контроль также попали пещеры, где живут летучие мыши. Журналисты AP не смогли попасть в пещеры в Юньнани, их не пропустили туда сотрудники органов госбезопасности, которые отслеживали их передвижение по всей провинции. Под особой охраной, по данным агентства, находится заброшенная шахта, в которой в 2012 году обнаружили ближайшего генетического родственника COVID-19 - вирус RaTG13. Тогда от летучих мышей вирус передался шестерым мужчинам.

Президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19. Также Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса, и озвучил версию, согласно которой коронавирус был распространен из китайской лаборатории.

В середине июля стало известно, что сотрудники лаборатории в Ухане, откуда началось распространение коронавируса по миру, бежали из Китая и сотрудничают с западными спецслужбами, чтобы "попытаться сложить вместе" информацию о возможном возникновении вируса в лаборатории Уханя. Одной из бежавших оказалась вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь, заявившая, что китайское руководство знало о коронавирусе еще в декабре прошлого года, однако ни правительство, ни ученые якобы не предприняли в связи с этим никаких действий. В самом университете Гонконга заявили, что уважают свободу высказываний, однако мнение и взгляды доктора Янь не представляют мнение университета и не имеют научного обоснования.